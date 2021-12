Rathaus Hagen zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen

Hagen. Das Rathaus und die weiteren Dienststellen der Stadtverwaltung Hagen bleiben ab 23. Dezember geschlossen. Die Mitarbeiter müssen Urlaub nehmen.

Die Hagener Stadtverwaltung bleibt vom 24. Dezember bis einschließlich 2. Januar geschlossen. Wer eine Dienstleistung der Stadt in Anspruch nehmen möchte, wird gebeten, den Behördengang möglichst vor Weihnachten zu erledigen oder für das neue Jahr einzuplanen. Ab Montag, 3. Januar, stehen alle Dienststellen der Stadt wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Durch die Schließung werden Einsparmöglichkeiten bei den Energie- und Personalkosten realisiert, da die Rathäuser I und II sowie weitere Außenstellen bis auf einzelne Ausnahmen nicht beheizt werden müssen. Die Mitarbeiter der Verwaltung müssen zwischen den Feiertagen Urlaub nehmen oder Gleitzeitguthaben abbauen, welches die bilanziell vorzunehmenden Rückstellungen verringert.

Gesundheitsamt wegen Corona erreichbar

Bei Fragen zum Coronavirus ist das Gesundheitsamt Hagen vom 27. bis 30. Dezember von 8 bis 14 Uhr unter Tel. 02331/207-3934 zu erreichen. Außerhalb der genannten Sprechzeiten und vom 24. bis 26. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 2. Januar ist das Gesundheitsamt per E-Mail an gesundheitsamt@stadt-hagen.de erreichbar.

Das Standesamt Hagen richtet für aktuelle Sterbefälle einen Notdienst am 28. und 29. Dezember jeweils von 8 bis 10 Uhr ein. Kontakt kann über das Funktionspostfach standesamt@stadt-hagen.de als auch über die Faxnummer 02331/207-2434 gehalten werden.

Not- und Rufbereitschaft

Dringend notwendige Reisedokumente sollten frühzeitig beantragt werden. In Notfällen sollten sich Bürger an die Bundespolizei unter www.bundespolizei.de oder das Auswärtige Amt unter www.auswaertiges-amt.de wenden. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes sind unter der Rubrik „Sicher Reisen“ auch Informationen zu Einreisebeschränkungen sowie zur Test- und Quarantänepflicht in Deutschland erhältlich.

Der Telefonservice „hagen direkt“ unter Tel. 02331/207-5000 ist nicht besetzt. Über eine Bandansage wird aber auf die bestehenden Not- und Rufbereitschaftsdienste hingewiesen. Die Stadtbücherei auf der Springe und die Stadtteilbüchereien haben zwischen den Feiertagen ebenfalls geschlossen. Die bereits bestehenden Rufbereitschaftsdienste der Stadtverwaltung sind an allen Tagen sichergestellt.

Zentrales Bürgeramt bleibt geschlossen

Termine in der Stadtverwaltung dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die Besucher die 3G-Regel erfüllen. Dazu gehört in Verbindung mit einem Lichtbildausweis ein Impfausweis, eine Bescheinigung über den Genesenenstatus oder ein maximal 24 Stunden alter negativer Schnelltest sowie ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test.

Schüler und gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen, Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Coronatest getesteten Personen gleichgestellt. Aufgrund der Hochwasserschäden bleibt das Zentrale Bürgeramt weiterhin für Publikumsverkehr geschlossen.

