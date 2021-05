Das Verwaltungshochhaus am Rathaus der Stadt Hagen.

Verwaltung Rathaus in Hagen bleibt nach Fronleichnam geschlossen

Hagen. Wie die Hagener Stadtverwaltung bekannt gibt, bleiben die Dienststellen am Freitag, 4. Juni, geschlossen.

Die Hagener Stadtverwaltung bleibt nach Fronleichnam am Freitag, 4. Juni, geschlossen. Dies gilt auch für die Öffnungszeiten des Zentralen Bürgeramtes am Samstag, 5. Juni.

Wer eine Dienstleistung der Stadt benötigt oder in Anspruch nehmen möchte, wird daher gebeten, den Behördengang entsprechend zu planen. Ab Montag, 7. Juni, stehen die Dienstleistungen der Stadtverwaltung wieder zur Verfügung.

Zutritt nur mit negativer Corona-Bescheinigung

Weiterhin gilt, dass Termine und Vorsprachen in Dienstgebäuden der Stadtverwaltung in Hagen nur in Anspruch genommen werden können, wenn für die der Nachweis eines maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Schnelltests vorliegt. Ausgenommen hiervon sind Kinder bis zum Schuleintritt.

Der Nachweis der negativen Testung ist digital oder in Papierform gemeinsam mit einem gültigen Ausweisdokument vorzuweisen. Personen, die bereits vollständig geimpft oder genesen sind, benötigen keinen negativen Test.

Das Betreten der Dienststellen ist nur mit OP-Maske, FFP2-Maske oder einer vergleichbaren Maske (KN95/N95) möglich. Bürger sollten die angebotenen Online-Dienste oder das telefonische Gespräch nutzen und die Stadtverwaltung nicht ohne Vorankündigung besuchen.

Durch die Schließung würden Einsparmöglichkeiten unter anderem bei den Personalkosten realisiert, teilte die Stadt mit. Die Mitarbeiter der Verwaltung müssen Urlaub bzw. Gleitzeitguthaben abbauen.

