Raub auf Kiosk: Wer kennt den Mann mit markanten Händen?

Mit einem Messer (Symbolfoto) wurde ein Kioskbesitzer in Hagen überfallen.

Hagen-Emst Mit einem Messer hat ein Unbekannter in den Morgenstunden einen Kiosk in Hagen überfallen. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Am Dienstagmorgen ist ein Kioskbetreiber am Wasserlosen Tal in Hagen mit einem Messer überfallen worden: Gegen 4.20 Uhr schloss der 59-Jährige seinen Kiosk auf. Kurz darauf bemerkte er eine Person, die auf ihn zustürmte. Der Räuber hielt ein Messer vor und sagte unter anderem: „Geld her!“.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Kioskbesitzer beschrieb den Akzent des Räubers als südländisch. Der 59-Jährige übergab eine Geldbörse mit wenigen Banknoten. Kurz darauf floh der Unbekannte aus dem Geschäft. „Der Räuber war etwa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Er trug eine helle Jacke und einen hellen Schal. Besonders auffällig erschienen dem Opfer die kräftigen und markanten Hände des Mannes“, so die Polizei, die dringend nach Zeugen sucht.

Hinweise nimmt die Kripo unter 02331/9862066 entgegen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen