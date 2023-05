Raub: Jugendliche schlagen auf Hagener (33) ein

Hagen-Mitte. In der Nähe des Hauptbahnhofes wird ein Mann aus Hagen von jugendlichen Tätern angegriffen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einem Raubüberfall in der Nähe des Hagener Hauptbahnhofes ist ein Mann von Jugendlichen angegriffen und leicht verletzt worden.

Täter haken sich unter – dann schlagen sie zu

In der Nacht zum Sonntag, gegen 1.40 Uhr, wurde ein 33-jähriger Hagener von einem 52-jährigen Zeugen beobachtet, wie er zunächst allein auf der Hindenburgstraße in Hagen unterwegs war. Schließlich hakten sich je links und rechts zwei weitere Personen bei dem Hagener unter. Letztlich konnte der Zeuge beobachten, wie insgesamt vier männliche Personen auf den 33-Jährigen einschlugen und im Anschluss in Richtung Hauptbahnhof flüchteten.

Täter fliehen mit Bargeld und Debitkarten

Die flüchtigen Tatverdächtigen konnten zunächst unerkannt mit Bargeld und Debitkarten des Opfers entkommen. Der Zeuge konnte die Täter als jugendlich im geschätzten Alter zwischen 14 und 17 Jahren beschreiben. Einer der Tatverdächtigen soll eine weiße Oberbekleidung getragen haben die anderen dunkle. Das leicht verletzte Opfer konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung zwischenzeitlich wieder verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 02331/9862066 bei der Hagener Polizei zu melden.

