Raubserie: Drei Männer aus Hagen müssen lange hinter Gitter

Hagen/Wuppertal. Drei Männer aus Hagen sind für eine ganze Serie von Raubüberfällen in Hagen und Umgebung verantwortlich. Jetzt müssen sie lange ins Gefängnis:

Die drei Männer aus Hagen gingen äußerst brutal vor: Sie sind für eine echte Serie von Raubüberfällen auf Supermärkte, Tankstellen und Spielhallen in Hagen, aber auch über das Stadtgebiet hinaus, verantwortlich – sie überfielen die Läden mal allein, zum Teil aber auch gemeinsam und bedrohten Mitarbeitern oder Zeugen teilweise mit einem Messer oder einer Pistole, um sie einzuschüchtern und Bargeld zu erbeuten.

Schon seit Dezember müssen sie sich für die Serie von Überfällen (insgesamt waren es 17, davon zehn in Hagen) vor dem Landgericht wegen besonders schwerem Raub verantworten. Auf alle drei warten nun mehrjährige Haftstrafen.

Beute in fünfstelliger Höhe auf den Raubzügen

Aufgeflogen war das Trio, weil einer der Angeklagten sich bei einer Befragung der Polizei plötzlich geständig zeigte und damit den Stein erst ins Rollen brachte. Alle drei Männer stammen aus Hagen. Ihre Raubüberfälle jedoch spielten sich in den Jahren 2021 und 2022 an verschiedenen Orten in und um Hagen (unter anderem Vorhalle) ab, so in Breckerfeld, Schalksmühle, Wuppertal-Barmen, Gevelsberg oder auch an der Autobahnraststätte Sternenberg-Süd.

In gleich mehreren Fällen gelang es ihnen, mit einer Beute in vierstelliger Höhe zu flüchten. Erbeuten konnten sie auf ihren Raubzügen insgesamt knapp 65.500 Euro, bestätigt Richter und Landgerichtssprecher Marcus Teich auf Anfrage.

Auf alle drei Männer warten nun mehrjährige Haftstrafen: Einer von ihnen soll bei immerhin 15 Überfällen dabei gewesen sein (sechseinhalb Jahre Haft), während dem zweiten Angeklagten nur acht Taten zugeordnet werden können (viereinhalb Jahre, Einheitsjugendstrafe). Der dritte Täter soll nur bei einem Überfall dabei gewesen sein (drei Jahre und neun Monate).

