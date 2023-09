Gewalt Raubserie in Innenstadt: Polizei Hagen nimmt Mann (49) fest

Hagen-Mitte. Nach mehreren Raubüberfällen auf Geschäfte hat die Polizei jetzt einen Mann in der Hagener Innenstadt festgenommen. Die Hintergründe:

Nach einer Raubserie in der Innenstadt hat die Polizei Hagen den möglichen Täter geschnappt: Bereits am Dienstagnachmittag nahmen Polizeibeamte in der Innenstadt den 49-jährigen Mann fest, der zuvor die Mitarbeiterin eines Fotogeschäftes unter Vorhalt eines unbekannten Gegenstandes zum Öffnen der Kasse aufgefordert hat.

Mitarbeiterin an der Kasse bedroht

Der Mann betrat gegen 15.50 Uhr den Laden in der Elberfelder Straße, fragte die 34-jährige Mitarbeiterin etwas und ging dann zunächst wieder aus dem Geschäft hinaus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich noch eine Kundin darin. Kurze Zeit später kehrte der Mann zurück, schloss die Tür hinter sich und forderte die 34-Jährige dazu auf, die Kasse zu öffnen.

Dabei hielt er einen unbekannten Gegenstand oder seinen Arm unter dem T-Shirt in die Richtung der Mitarbeiterin. Die Frau kam der Aufforderung nicht nach und lief aus dem Geschäft hinaus. Der Täter verließ den Laden ebenfalls und ging in Richtung der Fußgängerzone. Vor einem Restaurant gelang es den alarmierten Polizeibeamten, den 49-Jährigen zu stellen und ihm Handschellen anzulegen. Sie nahmen ihn vorläufig fest.

Ermittlungen zeigen: Mann war vielleicht an weiteren Fällen beteiligt

Anschließende Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 der Hagener Polizei ergaben, dass der Festgenommene für mindestens zwei weitere Taten in der Hagener Innenstadt als Tatverdächtiger in Frage kommt. Hierbei handelt es sich um eine räuberische Erpressung auf ein weiteres Geschäft in der Elberfelder Straße Ende August sowie einen Raub auf ein Bekleidungsgeschäft von Anfang September.

Außerdem besteht der Verdacht, dass der 49-Jährige bei zwei weiteren, ähnlich gelagerten Fällen in Witten und Wetter als Täter auftrat. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl gegen den Mann beantragt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

