Raubüberfall in Hagen auf der Springe – Zeugen gesucht

Hagen-Mitte. Auf dem Weg zu seinem Auto ist auf der Springe ein 21-Jähriger von drei jungen Männern überfallen worden. Wer hat was gesehen?

Auf dem Weg zum Parkhaus der Elbershallen ist in Hagen in der Nacht zum Montag ein 21-Jähriger, der in Begleitung seines 17-jährigen Bruders war, Opfer eines schweren Raubes geworden. Gegen 2.30 Uhr sprachen drei Unbekannte die beiden Hagener auf dem Marktplatz an der Springe an und fragten nach Kleingeld. Als der 21-Jährige sein Portemonnaie zückte und zwei Euro übergeben wollte, schlug ihm einer der Täter die Geldbörse aus der Hand. Ein Begleiter schlug ihn zudem gegen den Kopf, während die übrigen Männer 60 Euro Bargeld an sich nahmen. Die Gruppe flüchtete letztlich in Richtung Kino. Nach Angaben der beiden Brüder waren die Männer 18 bis 20 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Ein Täter trug eine dunkelblaue Jacke. Hinweise an die Polizei: 986 2066.

