Hagen: Brennende Kippe löst Feuerwehr-Großeinsatz aus

Altenhagen. Die Feuerwehr war am St.-Josefs-Hospital in Hagen mit einem Großaufgebot im Einsatz. Dort kam es zu unklarem Rauchgeruch im Gebäude:

Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am St.-Josefs-Hospital in Altenhagen. Aufgrund von Rauchgasen im Gebäude wurde vorsorglich ein „Massenanfall von Verletzten“ ausgerufen.

Wie sich nur kurz später herausstellte, bestand jedoch zu keiner Zeit Gefahr für die Menschen im Krankenhaus: Auslöser des Brandes war offenbar eine brennende Zigarette außerhalb des Gebäudes, die sich direkt unter einem Lüftungsschaft befand.

Feuerwehreinsatz am St. Josefs-Hospital Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Rauch wird von der Lüftung eingesaugt

Aufgrund der brennenden Zigarette war offenbar am Gummi bzw. der Dämmung des Schachts ein Schwelbrand entstanden. Der Rauch wurde von der Lüftung sofort eingesaugt – so konnte sich der Gestank im Erdgeschoss ausbreiten – was letztlich zur Alarmierung der Hagener Rettungskräfte führte.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot umgehend zum Krankenhaus aus und konnte den Schwelbrand schnell löschen und nur kurz später wieder abrücken. Es waren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie mindestens drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, wie Sprecher Peter Thiele bestätigt.

Lob für die Mitarbeiter: Professionell und ruhig reagiert

Alle Mitarbeiter hätten besonnen und professionell reagiert, lobte auch Klinikleitung Claudia Graf. „Im Erdgeschoss wurden die Ambulanz sowie die Funktionsräume evakuiert und Patienten und Personal in Bereitschaft versetzt“. Die Aufregung habe sich schnell gelegt, nachdem der Brand gelöscht worden sei. „Wir sind alle ganz glücklich, dass nicht mehr passiert ist“, betont die Klinikleiterin.

Sie weist auch darauf hin, dass das Rauchen in der Liegend-Anfahrt (dort war der Brand entstanden) genau wie vor dem Krankenhaus verboten sei. Man wolle nun klären, ob eine der Baufirmen – aktuell befindet sich dort eine größere Baustelle –, Mitarbeiter oder Besucher verantwortlich seien. „Ich möchte die Leute noch mehr dafür sensibilisieren, dass man wirklich im Umfeld von Krankenhäusern nicht rauchen sollte“, so Graf. Vielmehr gibt es am Krankenhaus einen ausgewiesenen Raucherbereich. Und weiter: „Wenn hier alles evakuiert worden wäre – das möchte ich mir gar nicht vorstellen...“

Mehrere Einheiten rückten nach Altenhagen zum Josefs-Hospital auis. Foto: KLeinrensing

