Rauschgift-Bande transportiert Stoff auf unappetitlichem Weg

Hagen. Eine Dealer-Bande ist jetzt vor dem Hagener Landgericht abgeurteilt worden. Ihre Schmuggel-Masche war alles andere als appetitlich.

Der Vorsitzende Richter Christian Potthast brachte es auf den Punkt: „Hier wurde ein großes Geschäft gemacht. Die Angeklagten haben die Szene am Bodelschwingh-Platz lange und zuverlässig mit Kokain und Heroin versorgt.“ Und es war schon eklig, wie das Rauschgift aus den Niederlanden nach Hagen transportiert wurde.

Doch damit ist vorerst Schluss: Die 6. Große Strafkammer verurteilte die ursprünglich vierköpfige Dealer-Bande zu hohen Haftstrafen. Der Haupttäter (37) muss für sieben Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wurde angeordnet. Der Altenhagener galt als Organisator der Rauschgift-Geschäfte, verwaltete auch die Geld-Einnahmen.

Ein Angeklagter verstorben

Hinter Gitter wandert jetzt auch ein Mann aus Sundern (56), der innerhalb der Bande für den Kokain-Schmuggel, das Abwiegen und das Strecken des Stoffes zuständig war. Er wurde vom Gericht zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt und muss ebenfalls in eine Entziehungstherapie. Der einzige Angeklagte, dem die Kammer eine Bewährungs-Chance einräumte, ist ein 25-Jähriger, der „unterstützend“ als Verkäufer tätig war. Er braucht die zweijährige Haftstrafe nicht anzutreten. Ein vierter Angeklagter (32) ist während des seit Mitte April laufenden Prozesses verstorben.

Vorsitzender Richter Christian Potthast fand bei der Urteilsverkündung klare Worte. Foto: Sylvia Mönnig / WP

Spätestens im Juni 2022, so der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung, hätten sich die Angeklagten, die allesamt selbst Betäubungsmittel-Konsumenten sind, zusammengetan, um einen gewinnbringenden Handel mit Heroin und Kokain zu betreiben: „Die Idee, wie man den Stoff gefahrlos über die niederländische Grenze schmuggeln könne, haben sie aus einer TV-Dokumentation“, schilderte Richter Potthast.

Die Rauschmittel wurden zu 25-Gramm-Bällchen gerollt, die sogenannten „Bubbles“ dann rektal eingeführt, als wären sie Zäpfchen. Bei insgesamt vier Fahrten von Rotterdam und Den Haag gelangten mehr als ein halbes Pfund Heroin und Kokain nach Hagen.

Zeuge packt bei der Polizei aus

Wie kamen die umfangreichen Ermittlungen ins Rollen? Mitte Februar vergangenen Jahres hatte ein Zeuge bei der Polizei ausgepackt und einen Kokain-Dealer mit Spitznamen „Mo“ verraten. Das war der Hauptangeklagte. Die Beamten kontrollierten ihn und sein Fahrzeug mehrfach, doch alle Durchsuchungen blieben erfolglos.

Letztlich erhärtete sich der Verdacht auf, dass das Rauschgift durch sogenanntes „Bodypacking“, also durch Transport im Körper, eingeschmuggelt werden könnte. Eine Wohnung an der Röntgenstraße in Altenhagen geriet ins Visier der Ermittler. Sie wurde am 19. Juni 2022 durchsucht.

Während des Polizeieinsatzes äußerte ein Hausbewohner den Verdacht, dass in der Wohnung mit Betäubungsmitteln gehandelt werde. Täglich würden mehrere fremde Personen das Haus betreten und sich dort jeweils nur kurz aufhalten. Darüber hinaus hatten Zuträger aus der Rauschgift-Szene den Rauschgiftfahndern die Information gesteckt, dass sich im Schlafzimmer ein kleiner Tresor befinde. Der Wohnungsinhaber habe einen scharfen Hund – und der sei eigens auf Polizeibeamte abgerichtet worden.

