Polizei in Hagen Rauswurf: Hagener hält Ehefrau die Schere an die Kehle

Hagen-Mitte. Ein Ehestreit ist in der Hagener Innenstadt völlig aus dem Ruder gelaufen – mit Konsequenzen für den Ehemann.

Ein heftiger Ehestreit hat am Mittwoch in der Innenstadt in Hagen einen Polizeieinsatz ausgelöst. In einem Mehrfamilienhaus war eine zunächst verbale Auseinandersetzung völlig eskaliert.

Als die alarmierten Polizisten in den späten Abendstunden auf den 27-jährigen Mann und seine Frau trafen, schilderten beide ihre Version der Auseinandersetzung: Die Hagenerin gab an, von ihrem Ehemann am Mittag mit der flachen Hand auf die Nase geschlagen worden zu sein. Anschließend habe er die Wohnung verlassen, bevor es dann am Abend erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Der 27-Jährige sei in die Wohnung zurückgekehrt und habe mehrfach damit gedroht sie umzubringen. Er habe auch eine geschlossene Schere an ihren Hals gehalten. Eine Nachbarin sei hinzugekommen und habe versucht, den 27-Jährigen zu beruhigen.

Mann bestreitet Gewalt

Der Hagener gab bei der Befragung durch die Beamten an, seine Ehefrau weder geschlagen noch bedroht zu haben. Es sei lediglich zu einem verbalen Streit gekommen und die Hagenerin habe seine Sachen durch die Wohnung geworfen. Die Beamten verwiesen den Mann der Wohnung und nahmen ihm zugleich die Schlüssel ab, er erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot sowie eine Strafanzeige. Die leicht verletzte Frau wollte im Anschluss eigenständig einen Arzt aufzusuchen.

