Real-Markt in Hagen-Haspe hat heute zu - ab morgen dann Rewe

Am heutigen Mittwoch, 24. Januar, wurde der Schriftzug geändert. Nun steht „Rewe Center“ über dem Supermarkt in Hagen-Haspe.

Hagen Insolvenz: Die Real-Filiale in der Vollbrinkstraße in Hagen ist passé, Rewe übernimmt die Ladenfläche. Und was wird aus den Real-Mitarbeitern?

Am heutigen Mittwoch, 24. Januar, bleibt der Markt geschlossen. Da läuft nichts mit mal schnell einkaufen bei Real in der Vollbrinkstraße 9 in Hagen-Haspe. Aber drinnen wirbeln die Mitarbeiter und geben Vollgas. Denn aus „Mein Real“ wird Rewe, und das schon am morgigen Donnerstag. Um 7 Uhr öffnen dann die Türen, aber bis dahin ist noch etliches zu stemmen.

Vertraute Gesichter im Laden

Die Dame am Telefon meldet sich schon heute mit „Rewe Center. Was kann ich für Sie tun?“ Vermutlich übt sie schon für morgen, wenn aus dem SB-Warenhaus Real offiziell ein Rewe-Supermarkt wird. Die Kunden werden auf vertraute Gesichter treffen, denn das komplette Real-Team, insgesamt 76 Beschäftigte, wurde übernommen.

Insolvente Kette schließt etliche Filialen

Zur Erläuterung: Die SB-Warenhaus-Kette Real ist insolvent und schließt zahlreiche Geschäfte in ganz Deutschland. Nur für einige gibt es eine Zukunft. Der Laden im Hasper Zentrum gehört dazu. „Um sämtliche Vorbereitungen zu treffen und um den Schriftzug von Mein Real in Rewe-Center auszutauschen, muss der Markt für einen Tag geschlossen bleiben“, teilte Aileen Graw, Unternehmenssprecherin der Rewe-Dortmund, vor einigen Tagen auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Markt ist 4100 Quadratmeter groß

Der Real-Supermarkt an der Vollbrinkstraße wurde vor knapp 20 Jahren eröffnet. Vor gut fünf Jahren wurde das Geschäft aufwendig saniert. Der Markt (ab morgen dann also Rewe) ist mit 4100 Quadratmetern stattlich groß. Der Rewe-Markt verfügt über eine Fleisch- und Wursttheke und bietet eine große Auswahl an Obst und Gemüse sowie Nonfood-Artikeln an.

Zum Hintergrund: Von der Real-Pleite sind insgesamt 62 Filialen mit rund 5000 Beschäftigten betroffen. Doch vor einigen Wochen ploppte eine zumindest ein wenig positive Nachricht auf: „Die real GmbH hat für 18 Standorte neue Betreiber gefunden. Die verbleibenden Märkte werden bis zum 31. März 2024 schließen“, erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung. Die real GmbH wolle bis Ende März 2024 mindestens 13 Märkte an die Rewe-Group, drei Märkte an Kaufland und einen Markt an Edeka übertragen.

Mein Real im Zentrum von Hagen-Haspe ist Geschichte. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Arbeitsplätze sollen gesichert werden

Durch die Übertragungen – die zum Teil noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Vermieter und des Bundeskartellamts stünden – könne der Geschäftsbetrieb in den entsprechenden Märkten fortgeführt werden, mit dem Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern.

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

Die verbleibenden ca. 45 Real-Märkte werden im Frühjahr geschlossen, da für diese Standorte trotz Bemühungen kein Abnehmer gefunden werden konnte. Die Übertragungen und Schließungen erfolgen vor dem Hintergrund des im September 2023 von der real GmbH eingeleiteten Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung.

