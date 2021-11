Hagen: Reform des Strafenkatalogs ein überfälliger Schritt

Den Strafenkatalog zu reformieren und die Bußgelder anzuheben – das ist ein längst überfälliger Schritt, meint Redakteur Jens Stubbe.

Bin in Hagen geblitzt worden neulich. Noch vor der Erhöhung der Bußgelder. Wird also noch „günstig“. Vergleichsweise. Und trotzdem: Den Strafenkatalog zu reformieren, Bußgelder anzuheben – das ist ein längst überfälliger Schritt.

Niemand wird beispielsweise gezwungen, Tempolimits zu ignorieren. Zeitgenossen, die in aufgemotzten Karren mit röhrenden Auspuffen protzend aufs Gaspedal treten, gehen mir schon lange auf den Geist. Wenn all die Hobby-Rennfahrer, die wahrlich genug Unfälle in Hagen fabriziert haben, jetzt richtig zur Kasse gebeten werden, ist das nur konsequent.

Und wenn dadurch obendrein mehr Geld in die klamme Kasse der Stadt fließt – um so besser.

+++ Contra: Höheres Bußgeld - es geht nur ums Geld +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen