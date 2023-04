Regionalbahn 52 kollidiert in Hagen mit einem Einkaufswagen

Oberhagen. Die Regionalbahn 52 musste in Hagen eine Notbremsung machen und prallte mit einem Einkaufswagen zusammen. Nun wird nach den Tätern gesucht.

Am vergangenen Mittwoch (12. April) prallte die „RB 52“ bei Hagen-Oberhagen mit einem auf der Strecke abgestellten Einkaufswagen zusammen. Das Triebfahrzeug wurde dadurch beschädigt. Gegen 19 Uhr alarmierte der Triebfahrzeugführer die Bundespolizei, dass er soeben einen Gegenstand überfahren habe. Er leitete sofort eine Schnellbremsung ein.

Einsatzkräfte der Bundespolizei untersuchten den Unfallort und stellten einen stark deformierten Einkaufswagen neben den Gleisen fest. Der Zug wies mehrere Schäden am Triebfahrzeug auf und musste später in eine Werkstatt gefahren werden. Spätere Begutachtungen haben ergeben, dass zudem mehrere Teile unterhalb des Zuges beschädigt worden sind. Die Beamten sicherten den Einkaufswagen, um diesen nach möglichen Spuren zu untersuchen. Dieser stammte mutmaßlich aus einer nahe gelegenen Filiale eines Supermarktes. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen geben, die sich am 12. April gegen 18.45 Uhr nahe der Hochstraße/Hasselstraße in Hagen aufgehalten haben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

