Rehbein tritt bei NRW-Wahl für die CDU an

CDU-Kreisvorsitzender Dennis Rehbein wird im Mai kommenden Jahres für die Union in den Landtagswahlkampf als Spitzenkandidat ziehen.

Hagen. Parteichef Dennis Rehbein wird Spitzenkandidat der CDU Hagen bei der bevorstehenden Landtagswahl. Er tritt dort gegen Wolfgang Jörg (SPD) an.

Mit ihrem Kreisvorsitzenden Dennis Rehbein an der Spitze zieht die Hagener CDU im Frühjahr kommenden Jahres (15. Mai) in den NRW-Landtagswahlkampf. Der 32-Jährige wird dabei im neu zugeschnittenen Wahlkreis 103 – dieser umfasst künftig im Bezirk Hagen-Mitte den Raum Mittelstadt, Altenhagen, Fleyerviertel, Eppenhausen, Emst und Remberg, die Stadtbezirke Nord und Hohenlimburg sowie im Bezirk Eilpe/Dahl die Bereiche Eilpe-Zentrum und Oberhagen – zum Herausforderer des etablierten SPD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Jörg.

Am Samstag, 18. Dezember, will er im Rahmen der offiziellen Aufstellungsversammlung dann den Rückenwind des jüngsten Kreisparteitages nutzen, bei dem Rehbein als Nachfolger des langjährigen Hagener Parteichefs Christoph Purps vor drei Wochen 95 Prozent der Stimmen für sich gewinnen konnte. „Es ist wichtig, für die CDU-Hagen in Nordrhein-Westfalen weiter eine Stimme zu haben, nachdem Helmut Diegel definitiv nicht mehr antreten wird“, beschreibt der selbstständige Finanzmakler seine Motivation.

Dabei gibt sich Rehbein keineswegs der Illusion hin, dass er im Handstreich das Direktmandat gegen den vom ihm menschlich durchaus geschätzten SPD-Mitbewerber erobern könnte. Vielmehr sieht er seine Kandidatur als eine mittelfristige strategische Entscheidung, um sich landesweit zu etablieren: „Unser Ziel bleibt es, eine Hagener Stimme in die CDU-Landtagsfraktion zu bekommen.“

