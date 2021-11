Interview Rektorin aus Hagen: „Corona in den Köpfen der Kinder vorbei“

Hagen. Barbara Brück, Grundschulrektorin in Hagen, sieht die Entscheidung zum Aufheben der Maskenpflicht im Unterricht skeptisch.

Barbara Brück ist Leiterin der Grundschule Henry van de Velde und Sprecherin der Grundschulen in Hagen. Im Interview bezieht sie Stellung zur Entscheidung vin Schulministerin Yvonne Gebauer, die Maskenpflicht im Unterricht der nordrhein-westfälischen Schulen ab 2. November aufzuheben.

Wie beurteilen Sie die Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht?

Diese Entscheidung bereitet uns an den Grundschulen große Bauchschmerzen. In einer Zeit steigender Infektionszahlen hätte man damit warten sollen. Sicherlich sind die Kinder durch das permanente Tragen der Maske schon arg gebeutelt, aber es wäre besser gewesen, die Tragepflicht erst abzuschaffen, wenn die Infektionszahlen wieder sinken.

Was gilt im Nachmittagsbereich, also im Offenen Ganztag?

Die gleiche Regel wie im Unterricht; wenn die Kinder sitzen, dürfen sie die Maske abnehmen. Das geht aber an der Realität vorbei, denn nachmittags bewegen sie sich ständig und können nicht permanent die Maske auf- und absetzen. Also werden sie die Maske aufbehalten. Vor allem für die kleinen Grundschulkinder wird es schwierig sein, all das zu verinnerlichen.

Also werden die Grundschulen weiterhin das Tragen eines Maske von den Kindern verlangen?

Das dürfen und werden wir nicht verlangen. Aber wir hoffen, dass sich ganz viele für das freiwillige Tragen einer Maske entscheiden. Das bietet einfach der gesamten Schulgemeinschaft einen gewissen Schutz. Gefragt ist jetzt Solidarität. Wenn alle die Maske absetzen, ist die Pandemie in den Köpfen der Kinder vorbei. Und das ist sie ja gar nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen