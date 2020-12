Gewalt im Straßenverkehr Rentner in Hagen wird von wütendem Beifahrer verdroschen

Hagen-Mitte. Dass er einen Streit unter Autofahrern schlichten wollte, kam einen 68-jährigen Mann in Hagen teuer zu stehen: Er wurde brutal verprügelt.

Unglaublich, was einem 68-jährigen Hagener, der einen Streit schlichten wollte, widerfuhr: Er erhielt Schläge und ging zu Boden.

Die Situation war an sich ganz harmlos: Als der Fahrer eines Transporters am Donnerstagmorgen zum Wenden von der Remberg- in die Kleiststraße einbog, wurde er von einem silbernen Auto blockiert. Dessen Fahrer machte keinerlei Anstalten, dem Transporter Platz zu machen, sondern hupte und blockierte die Straße.

Nach Beleidigung setzt es Schläge

Als der Senior vorbeikam und die Situation erfasste, ging er zum Beifahrerfenster des Autos und bat darum, die Straße für einen kurzen Moment freizugeben, da der Transporter sonst nicht wenden könne. Die Antwort, die ihm der Beifahrer entgegen schleuderte: „Du Nazi!“

Der 68-Jährige ging zum Gehweg zurück, da stieg der Beifahrer plötzlich aus, folgte ihm, drosch mit den Fäusten auf ihn ein und schlug ihn ins Gesicht, bis er in ein Blumenbeet stürzte. Danach verschwand der Schläger in einem Mehrfamilienhaus an der Rembergstraße, der silberne Pkw fuhr davon.

Der Beifahrer wird als 1,80 bis 1,90 cm groß und bullig beschrieben, er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und beinahe eine Glatze. Sein Alter schätzt das Opfer auf 35 bis 45 Jahre. Zeugenhinweise zum Vorfall oder der Identität bzw. dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02331-986 2066 entgegen.