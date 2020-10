Die Restmülltonnen werden in Hagen am Dienstag nicht geleert.

Warnstreik Restmülltonnen in Hagen werden am Dienstag nicht geleert

Hagen. Der Streik im Öffentlichen Dienst trifft auch die Hagener Müllabfuhr. Der Restmüll wird am Dienstag nicht abgeholt. Es gibt einen Ersatztermin.

Von den Streiks im öffentlichen Dienst, zu denen die Gewerkschaft Verdi derzeit ihre Mitglieder aufruft, ist am Dienstag auch die Hagener Müllabfuhr betroffen. Wie der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) mitteilte, bleiben in Hagen alle Restmülltonnen, die üblicherweise dienstags geleert werden, am 20. Oktober stehen.

Erst am darauf folgenden Dienstag, 27. Oktober, erfolgt die nächste Leerung in den betroffenen Gebieten. An diesem Tag werden sowohl die regulären Abfallbehälter (graue und grüne Tonnen) als auch die in der Vorwoche nicht geleerten roten Behälter entleert. Auch entstandener Überhang wird dann vom HEB mitgenommen.

Von der Arbeitsniederlegung sind ebenfalls die Straßenreinigung betroffen sowie der Wertstoffhof der Müllverbrennungsanlage und die Abgabestelle für Gelbe Säcke, Altpapier und Altglas auf dem HEB-Betriebshof in der Fuhrparkstraße. Die Abholung von Sperrmüll erfolgt an diesem Tag ebenfalls nicht.

Auch das Kundenbüro des HEB wird erst am 21. Oktober wieder erreichbar sein. Die Leerung der Wertstoff- und Altpapiertonnen ist nicht vom Streik betroffen. Der HEB bittet alle betroffenen Kunden um Verständnis.