Tiere in Breckerfeld Rettung in Breckerfeld: Katze steckt in Kipp-Fenster fest

Breckerfeld. Katzen-Alarm: Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz muss die Feuerwehr in Breckerfeld ausrücken.

Ein besorgter Bürger hatte am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr eine eingeklemmte Katze im ersten Stock eines Wohnhauses in Breckerfeld bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Am Einsatzort stellten die Mitglieder der Löschgruppe Delle wurde fest, dass die Katze in einem gekippten Fenster feststeckte. Über Leitern und ein Vordach konnte die Katze gerettet und an die zuvor informierte Besitzerin übergeben werden. Nach einer Stunde war dieser kuriose Einsatz erledigt.

