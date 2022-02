Filialleiterin Dilek Kavruk vor dem wiedereröffneten REWE to go im Hauptbahnhof Hagen.

Einzelhandel REWE to go im Hauptbahnhof Hagen ist wieder geöffnet

Hagen-Mitte. Nach der Jahrhundertflut war der REWE im Hauptbahnhof Hagen sieben Monate lang geschlossen. Nach umfassender Sanierung ist er wieder geöffnet.

Mehr als sieben Monate lang war der REWE to go im Hagener Hauptbahnhof geschlossen. Seit Anfang dieser Woche ist der kleine Supermarkt, der vor allem Produkte für den direkten Verzehr vor Ort oder für unterwegs anbietet, wieder eröffnet worden.

Der Hauptbahnhof in Hagen musste wegen der Folgen der Jahrhundertflut im Juli geschlossen werden. Das Hochwasser war vor allem in den Keller des Gebäudes eingedrungen. Zahlreiche Bahnverbindungen von und nach Hagen waren unterbrochen.

Auch der REWE to go, der im August 2014 an den Start gegangen war, musste aufgrund der Wasserschäden schließen. In der Folgezeit ließ die Deutsche Bahn den Keller kernsanieren, die von der Flut beschädigten kältetechnischen Anlagen des Supermarktes wurden erneuert. „Außerdem wurde die Gestaltung des Convenience-Store modernisiert“, berichtet Thomas Bonrath, Pressesprecher von REWE.

Schwerpunkt liegt auf vorbereiteten Lebensmitteln

Das Konzept eines Convenience Stores (Gemischtwarenladen) folgt dem eines Mini-Marktes mit kleiner Fläche, relativ teurem Sortiment und geringerer Warenauswahl. Der Schwerpunkt liegt auf Lebensmitteln (Convenience food), die – weil vorbereitet – relativ einfach zuzubereiten sind. Die REWE-to-go-Läden verständen sich mit vielen frischen und gesunden Produkten als echte Alternative zu Fast-Food-Filialen, Imbissbuden und Bäckereien, so Bonrath.

Das Konzept spreche eine wachsende Zahl von Kunden an, die eine schnelle, gesunde, moderne und qualitativ hochwertige Verpflegung suchten – egal ob beim Shopping, in der Mittagspause, auf dem Weg nach Hause oder in der Wartezeit auf den Anschlusszug. Es eigne sich für hoch frequentierte Lagen wie stark besuchte Fußgängerzonen, Bahnhöfe oder Flughäfen.

Aufzüge immer noch außer Betrieb

Das Ladenlokal im Hagener Hauptbahnhof umfasse eine Verkaufsfläche von rund 200 Quadratmetern. „Der Schwerpunkt liegt auf verzehrfertigen Produkten, beispielsweise Salate, portioniertes Obst, Sandwichs, Sushi oder frisch aufgebackenen Backwaren“, sagt Bonrath. Express-Kassen sorgten für einen schnellen Einkauf. Geöffnet ist der Store an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr. Bundesweit betreibt REWE aktuell 19 Läden dieser Art.

+++Lesen Sie auch: Mehrheit für Verbleib der Ricarda-Huch-Schule+++

Doch im Hagener Hauptbahnhof sind noch nicht alle Schäden, die die Jahrhundertflut verursacht hat, behoben. Nach wie vor ist der Verkaufsshop der Bäckerei Kamps in der Unterführung geschlossen. Auch die Aufzüge sind noch nicht wieder in Betrieb, wenngleich sie inzwischen erneuert wurden. Allerdings steht die technische Abnahme noch aus.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen