Ritterschlag für den Grandseigneur der CDU Hagen

Hagen. Politiker, Ansprechpartner, Familienmensch: Hans-Dieter Fischer wird in Hagen mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Was den 80-Jährigen ausmacht.

Sein Wikipedia-Eintrag liest sich sachlich: Hans-Dieter Fischer, geboren am 14. Dezember 1942 in Hagen, ist ein deutscher Politiker und ehemaliger Landtagsabgeordneter (CDU).

Ein ausgesprochener Familienmensch

Alles richtig, wobei hinter der Person Hans-Dieter Fischer, pardon, Dr. Hans-Dieter Fischer, doch so viel mehr steckt. Der gebürtige Hasper bringt sich seit Jahrzehnten in den Bereichen Bildung, Politik, Kultur, Kirche und Sport ein, er engagiert sich in Vereinen wie dem Städtepartnerschaftsverein und er ist – vielleicht hätte das an die erste Stelle der Aufzählung gehört – ein ausgesprochener Familienmensch.

Am heutigen Freitag, 16. Juni, wurde Hagens Erster Bürgermeister geehrt – mit der höchsten gesellschaftlichen Auszeichnung, die in unserem Land vergeben werden kann, sprich, mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Bürgermeister Dr. Hans-Dieter Fischer (CDU, links) erhält aus den Händen von Oberbürgermeister Erik O. Schulz das Bundesverdienstkreuz. Der Politiker engagiert sich in Hagen seit Jahrzehnten ehrenamtlich. Foto: Linda Kolms / Stadt Hagen

Im Ratssaal heftete Oberbürgermeister Erik O. Schulz dem 80-Jährigen den Orden ans Revers – im Beisein seiner Familie, Vertretern der Politik und langjährigen Weggefährten. In seiner Laudatio stellte der OB Hans-Dieter Fischers Engagement, seine Offenheit und seinen Einsatz für Hagen heraus, und betonte: „Du bist seit unglaublichen 44 Jahren ununterbrochen Mitglied des Rates der Stadt Hagen und seit Jahrzehnten an den Geschicken deiner Heimatstadt beteiligt“.

Ansprechpartner für jedermann

Und Schulz unterstrich, dass Fischer seit 1999 (also seit fast 25 Jahren) Erster Bürgermeister der Stadt Hagen sei und damit die längste ehrenamtliche Amtszeit aller Bürgermeister der Stadt vorzuweisen hätte, „und du bist Ansprechpartner für jedermann“.

Apropos jedermann: Hans-Dieter Fischers Doktortitel ist auf seiner Visitenkarte ebenso wie auf Schriftstücken abgedruckt. Und darüber, so teilte uns Fischer vor einiger Zeit schmunzelnd mit, ließe er auch nicht mit sich verhandeln: „Seitdem mein Name vor Jahren mal mit Hans Fischer verwechselt wurde – das war ein Vorbestrafter, der krumme Geschäfte mit Kreditkarten gemacht hatte und die Namensverwechslung mir damals viel Ärger eingebracht hat – bestehe ich auf dem Titel.“

Ein grau melierter Grandseigneur

Und der klangvolle Name passt zweifelsohne zu dem großgewachsenen, grau melierten Grandseigneur, der sich auch heute noch – mit stolzen 80 Jahren – charmant, feinhumorig und manchmal auch mit spitzer Zunge präsentiert.

Rückblick: Hans-Dieter Fischer hat in Münster, Köln und Bochum Alte Sprachen, Germanistik und Philosophie studiert und war beinahe sein Leben lang universitär im Einsatz, bis 2007 als akademischer Direktor der TU Dortmund. Seit 1979 sitzt er im Kulturausschuss (davon zehn Jahre als Vorsitzender), außerdem war er jahrelang Mitglied des Sportausschusses und des Regionalverbandes Ruhr (RVR).

Sinn für Gerechtigkeit und ein ausgeglichenes Wesen

Als 18-Jähriger (also vor beinahe 60 Jahren) trat Fischer der Hagener CDU bei. Das nahm der Fraktionsvorsitzende Jörg Klepper zum Anlass, im Ratssaal seinem Parteifreund für seine Loyalität, seinen Sinn für Gerechtigkeit und für sein ausgeglichenes Wesen zu danken. „Hans-Dieter, du bist ein politisches Schwergewicht, auch wenn man dir das nicht ansieht“, scherzte Klepper gut gemeint und fügte an: „Du bist und bleibst der ,Mister Etikette der Hagener Politik’.“

Mit Pietät und Respekt

Und der Geehrte selbst? Der unterstrich, dass ihm der Städtepartnerschaftsverein seit vielen Jahren sehr am Herzen liege, dass es ihm viel Freude bereite, hochbetagte Hagenerinnen und Hagener an ihrem Geburtstag zu besuchen und es ihn als Familienmensch erfreue, wenn er Großfamilien (ab sieben Kindern) einen Besuch abstatten könne. Bei all seinen Tätigkeiten sei ihm stets wichtig gewesen, den Menschen mit Pietät und Respekt gegenüber zu treten.

+++ Weitere Infos +++

Hans-Dieter Fischer und seine Ehefrau Ingrid haben drei Kinder, sechs Enkel und zwei Urenkel. Der frühere Handball-, Fußball- und Basketballspieler liebt klassische Musik und Urlaube an der Nordsee.

