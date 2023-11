Rock-Festival mit Ceili Family und Tim Husung

Aus dem Archiv: Vor einem Jahr feierte das „„Love and Soul and Rock n‘ Roll Festival“ um Tim Husung seine Premiere im Werkhof Kulturzentrum.

Hohenlimburg Zum Festival mit Bands aus Hagen und Hohenlimburg lädt Tim Husung am 2. Dezember in den Werkhof - und will daraus Tradition machen:

Zu einem Festivalabend mit vier Bands aus Hagen und Hohenlimburg lädt Schlagzeuger Tim Husung am Samstag, 2. Dezember, in das Werkhof Kulturzentrum. Beim „Love and Soul and Rock n‘ Roll Festival“ wollen „Divided Soul“, „Johnson McCloud“, „The Ceili Family“ und „Tim Husung and the Boneshakerz“ mit ihrer handgemachten Rockmusik begeistern. Nach der erfolgreichen Premiere vor einem Jahr feiert das Festival nun seine zweite Auflage - und wenn es nach Musiker Tim Husung geht, soll es nicht die letzte Auflage gewesen sein. „Wir wollen das Festival gerne als Tradition etablieren“, blickt der Hohenlimburger bereits auf Fortsetzungen in den kommenden Jahren.

Fortsetzungen geplant

Nicht ganz ohne Hintergedanken, denn schließlich hilft die damit verbundene Promo auch ihm und seiner Band, den „Boneshakerz“, die im kommenden Jahr ihr zweites Studioalbum veröffentlichen wollen. Als Fixpunkt des Festivals wolle er die Band aber nicht sehen, hebt vielmehr alle Künstler des Abends hervor. Langfristig soll das Festival als eine Art „Jahresabschlusskonzert unter befreundeten Musikern“ etabliert werden. „Dabei versuchen wir, künftig auch bekannte Bands aus dem Umland zu gewinnen.“ Musikalisch bekommen die Besucher eigene Stücke der Bands zu hören - Cover von bekannten Rock-Songs soll es nur wenige geben. Auf die Bands des diesjährigen Festivals geblickt, darf das Publikum musikalisch eine Mischung aus Rock („Divided Soul“), Deutsch-Pop-Rock („Johnson McCloud“), Irish Folk („Ceili Family“) und bluesigen Southern Rock („Boneshakerz“) erwarten.

Beginn des „Love and Soul and Rock n‘ Roll Festivals“ ist am 2. Dezember um 19.30 Uhr im Werkhof Kulturzentrum, Kaiserstraße 1. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten 25 Euro im Vorverkauf und 29 Euro an der Abendkasse.

