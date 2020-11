Sperrung Rohrbruch in Dammstraße: Acht Häuser in Hagen ohne Wasser

Hagen. Die Dammstraße in Hagen-Haspe bleibt vorerst für den Verkehr gesperrt. Grund ist ein Rohrbruch, der sich in der Nacht ereignete.

Die Dammstraße in Hagen-Haspe ist derzeit noch wegen eines Wasserschadens für den Verkehr gesperrt. Experten der Stadt Hagen und des Energieversorgers Enervie arbeiten an einer Lösung des Problems.

Gegen 4.30 Uhr in der Nacht zum Donnerstag war ein 30-cm-Rohr gebrochen, woraufhin die Wasserversorgung von acht Häusern in der Dammstraße unterbrochen wurde. Enervie-Mitarbeiter installierten ein Standrohr, an dem sich die Anwohner mit Brauchwasser versorgen konnten. Seit 11 Uhr stehen auch die Hausanschlüsse mit Trinkwasser wieder zur Verfügung.

Allerdings wurde die Straße infolge des Rohrbruchs unterspült und bleibt vorerst für den Verkehr gesperrt. Busse werden umgeleitet.