Rollender Plattenladen kommt wieder nach Hagen

Hohenlimburg. Der „Vinyl Bus“ fährt mit rund 4000 neuen und gebrauchten Schallplatten von Stadt zu Stadt. Nun kommt der rollende Plattenladen nach Hagen

Rund 4000 neue und gebrauchte Schallplatten rollen mit dem „Mint Vinyl Bus“ von Stadt zu Stadt – und machen nun Halt in Hohenlimburg. Am Dienstag, 12. Oktober, fährt der rollende Plattenladen auf dem Parkplatz von Euronics Berlet, Elseyer Straße 12, vor. Von 12 bis 19 Uhr können Fans der Schallplatte in dem breiten Angebot stöbern und vielleicht das ein oder andere Schätzchen für den heimischen Plattenschrank entdecken.

Kein Klassik und Schlager

Das Angebot deckt alle möglichen Genres von Rock und Pop ab, ergänzt durch Jazz, Funk, Soul, Reggae oder Soundtracks – lediglich Klassik und Schlager sind im „Vinyl Bus“ nicht erhältlich. Preislich geht es ab 5 Euro für gängige Alben los, in dem gelben Bus werden aber auch Raritäten bis zu 500 Euro angeboten. Zudem hat man vor Ort die Gelegenheit, über eine eigens installierte HiFi-Anlage in die Platten reinzuhören.

Rückkehr nach eineinhalb Jahren

Nach eineinhalb Jahren Corona-Stillstand rollt der Vinyl-Bus nun seit September wieder durch die Region. Zuletzt war der Bus im März 2020, kurz vor Beginn der Pandemie, auf dem Parkplatz von Berlet in Elsey zu Gast. Die Rückkehr an selber Stelle am 12. Oktober ist im aktuellen Tourplan der einzige Stop im Hagener Stadtgebiet, den der Bus ansteuert.

Kurz vor Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 war der Mint Vinyl Bus noch auf dem Parkplatz von Euronics Berlet in Elsey. Damals kamen viele Schallplatten-Fans zum Stöbern vorbei. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Corona-Auflagen beim Stöbern

Beim Platten-Stöbern in der Kabine des Busses gelten entsprechende Hygieneauflagen. Um den Bus zu betreten, muss man getestet, geimpft oder genesen sein („3G-Regel“). Es gilt die Maskenpflicht. Zudem werden am Eingang die Hände desinfiziert und im Sinne einer permanenten Luftzirkulation die insgesamt 14 Seitenfenster des Busses geöffnet. Die Anzahl der Leute, die zeitgleich den Vinyl Bus betreten dürfen, ist limitiert. „Wir richten uns hier nicht zuletzt an die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Vorgaben der Behörden“, so der Eigentümer.

