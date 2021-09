„Royal Donuts“ in der Hagener City eröffnet

Hagen. Über das Erfolgskonzept „Royal Donuts“ in Hagen und was die Chefin Alexandra Suleiman-Oglu noch alles vor hat.

„Wir eröffnen einen zweiten Laden nach gleichem Konzept mitten in der Hagener Innenstadt“, verkündete Alexandra Suleiman-Oglu vor kurzem mit ein wenig Stolz in der Stimme. Die Franchise-Nehmerin und Chefin des To-go-Geschäftes „Royal Donuts“ in der Voerder Straße 25 in Haspe spielte mit „wir“ auf ihren Sohn und ihre Schwiegertochter an. „Ich bin Lizenzgeberin für den zweiten Laden, mein Sohn Yigit und seine Frau Serra werden die Geschäftsführer“, erläutert Alexandra Suleiman-Oglu.

Vor knapp eineinhalb Jahren hat sie ihren Laden, in dem hauptsächlich Süßgebäck (Donuts) angeboten werden, eröffnet. Unter einem Donut versteht man einen etwa handtellergroßen, amerikanischen Krapfen aus Hefe- und Rührteig. „Und das To-go-Konzept wird von den Kunden gut angenommen und es macht auch nichts, dass wir am Ende der Hasper Fußgängerzone liegen“, freut sich die Geschäftsfrau.

Donuts individuell zusammenstellen

Vor einigen Tagen wurde nun der zweite Betrieb eröffnet– und zwar in der Elberfelder Straße 19-21; dort war früher einmal der Modeschmuck-Anbieter Bijou Brigitte ansässig. „In Haspe bleibt unser Hauptsitz, den Laden in der City sehen wir als Zweigstelle“, sagt Alexandra Suleiman-Oglu. Auch im neuen Betrieb wird eine Art Baukastensystem angeboten, so dass sich jeder Kunde seinen ganz eigenen Donut zubereiten lassen kann. https://www.wp.de/staedte/hagen/suesse-donuts-ab-1-mai-in-hagen-haspe-id229004891.html

Was Yigit Suleiman-Oglu (22) und seine Frau Serra (24) neben Donuts, Donut-Torten und personalisierten Donuts zusätzlich auf der Karte führen? Zum Beispiel „Drink your Donut“. Dahinter verbirgt sich ein Donut-Shake. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-heike-hertrich-sattelt-nach-15-jahren-um-id232691509.html

Mittlerweile gibt es deutschlandweit etwa 120 „Royal Donuts“-Betriebe, erklärt Alexandra Suleiman-Oglu. Und die 47-jährige Hasperin hat noch viel vor: „Ich habe mir die ,Royal Donuts’-Lizenzen für die Standorte Herdecke, Ennepetal, Schwelm, Wetter, Gevelsberg und Breckerfeld gesichert“, sagt die Geschäftsfrau, „mal sehen, was die Zeit so bringt“.

Die Öffnungszeiten: dienstags bis samstags 12 bis 20 Uhr, sonntags 12 bis 18 Uhr.

