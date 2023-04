Glosse: Guten Morgen, Hagen Rufschädigender Besuch an einer Hagener Kasse

Wer seine Weinvorräte auffüllt, sollte die Uhrzeit und den Warenmix beachten, um nicht unnötig in Verruf zu geraten, meint Martin Weiske.

Die aktuelle Gaming-Generation wird diese Passion aus den Tiefen der Vergangenheit kaum nachvollziehen können. Doch Menschen meiner Generation freuen sich in ihrer Freizeit nicht etwa auf das nächste abendliche Online-Duell mit Joystick in der Hand gegen irgendeinen in der virtuellen Welt agierenden Mattscheiben-Kombattanten.

Wir tragen unsere Zockerleidenschaft lieber ganz traditionell mit Altenburger Spielkarten in der Hand beim Doppelkopf an einem groben Tisch aus. Das macht Laune, erfordert strategisches Geschick, bietet reichlich Raum für verbale Foppereien, und die Zeit vergeht meist wie im Flug.

Außerdem lässt sich dabei im gemütlich Kreis bei kleinen Snacks auch so manches Glas Wein verkosten, was einerseits die Stimmung hebt und zugleich zu tollkühnen spieltaktischen Manövern verführt. Wesentliche Voraussetzung dazu: Die adäquat vorgekühlten Vorräte müssen stimmen.

Also führte mich schon am frühen Morgen mein Weg zum Rebensaft-Dealer meines Vertrauens. Innerhalb weniger Minuten war die Auswahl getroffen – eine Mischung aus Sachverstand, persönlichen Geschmacksvorlieben und Verführung durch ansprechendes Etiketten-Marketing. Der Weg führte mit einem halben Dutzend Flaschen direkt an die Kasse.

Was wiederum den Argwohn der übrigen Kunden hervorrief, die in ihren Einkaufskörben durchaus auch unverdächtige Leckereien beispielsweise aus dem Pasta-, Delikatessen- und Gewürz-Regalen mit sich führten. Eher mitleidig wurde von ihnen verfolgt, wer denn so kurz nach dem Frühstück schon wieder ausschließlich seine Alkoholika-Vorräte nachfüllen muss.

Ein wenig verschämt beglich ich die Schuld für meine Wein-Kollektion und schlich von dannen. Beim nächsten Mal werde ich meinen Einkauf wohl etwas breiter anlegen müssen, um nicht in einen schlechten Ruf zu geraten.

