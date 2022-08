Polizei in Hagen Ruhestörerin (63) kommt in Hagen hinter Gitter

Hohenlimburg. Wegen Ruhestörung muss eine Frau in Hagen-Hohenlimburg am Montagabend von der Polizei abgeführt werden.

Eine besonders renitente Ruhestörerin hat die Polizei am Montagabend in Hagen-Hohenlimburg letztlich in Gewahrsam nehmen müssen. Im Laufe des Abends ermahnten die Beamten die 63-Jährige in ihrer Wohnung in der Wesselbachstraße mehrfach zur Ruhe. Trotzdem schrie sie weiter lautstark in ihrer Wohnung herum und verursachte durch lautes Abspielen von Musik Ruhestörungen auf ihrem Balkon.

63-Jährige alkoholisiert

Als die Polizisten ihr in einem erneuten Einsatz androhten, sie in Gewahrsam zu nehmen, wurde die Frau aggressiv und beleidigte sie. Um weitere Ordnungsstörungen und Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten die alkoholisierte Frau in Gewahrsam. Dabei leistete sie Widerstand, indem sie ihnen gegen die Beine trat und sie kratzte. Im Streifenwagen spuckte die 63-Jährige in die Richtung der Polizisten und beleidigte sie durchgehend. Gegen die Frau wird nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung ermittelt.

