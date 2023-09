Ruhestörung: Polizei in Hagen nimmt Mann ins Gewahrsam

Hagen. Der Polizei Hagen blieb am Montagabend nichts anders übrig, als einen Mann, der die Nachbarn massiv störte, mit ins Gewahrsam zu nehmen.

In der Jägerstraße in Hagen nahmen Polizisten am Montagabend gegen 22.40 Uhr einen 49-jährigen Mann in Gewahrsam, der mehrere Einsätze auslöste.

Der Hagener schrie zunächst in einer Wohnung lautstark herum und knallte Türen. Er wurde zur Ruhe ermahnt und erhielt eine Anzeige wegen Ruhestörung.

Bereits wenige Minuten nach Beendigung des Einsatzes meldeten Anwohner erneute Ruhestörungen durch den Mann. Der aggressive 49-Jährige beruhigte sich nicht, die Beamten entschieden sich deshalb, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Während der Fahrt im Streifenwagen beleidigte er die Einsatzkräfte immer wieder vulgär.

Er erhielt eine Strafanzeige und konnte am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen werden.

