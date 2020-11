Sankt Engelbert ein Haus mit langer Tradition

Der Caritasverband Hagen betreibt­ drei Kindertagesstätten in der Stadt. Neben der Kita Sankt Engelbert in der Rembergstraße zählen noch Sankt Christopherus in der Hochstraße sowie Sankt Paula in der Voßwinkelstraße im Volmepark zu Einrichtungen der Caritas.

Die Einrichtung Sankt Engelbert wird seit über 50 Jahren von der Caritas als Haus mit Ganztagsbetreuung betrieben, damals sprach man noch von Kindergarten und Hort. Die Zukunft des Gebäudes, das sich im Eigentum der Caritas befindet, ist noch ungewiss.