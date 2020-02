Der Verkehr auf der Sauerlandstraße in Hagen wurde heute Morgen zwischenzeitlich von der Polizei geregelt.

Verkehr Sauerlandstraße in Hagen wieder frei vom Wasser

Hagen. Die Polizei hat die Sauerlandstraße in Hagen wieder freigegeben. Ein Teilstück stand am Morgen unter Wasser.

Die Sauerlandstraße in Hagen ist wieder frei. Ein Teilstück stand am heutigen Mittwochmorgen, 19. Februar, an einer Stelle unter Wasser, wie die Polizei Hagen über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Eine Spur war nicht befahrbar.

Autofahrer hatten gegen 7.30 Uhr die Polizei angerufen, da sich an einer Stelle auf der Fahrbahn so viel Wasser angesammelt hatte, dass die Fahrzeuge in den Gegenverkehr ausweichen mussten. Wie die Polizei Hagen mitteilt, sei es glücklicherweise nicht zu einem Unfall gekommen.

Die Polizei war mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort und hat den Verkehr geregelt, bis die Feuerwehr das Wasser abpumpt hat.