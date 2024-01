Save the Date: Diese Feste feiert Hagen 2024

Auch in diesem Jahr wird das beliebte Weinfest an der Volme in Hagen wieder stattfinden.

Hagen Weinfest, Fredi Freiluftturnier, Kirmes, Public Viewings: Ein Ausblick auf große Partys und Veranstaltungen, die 2024 in Hagen stattfinden sollen

Da hat Hagen gerade erst ins neue Jahr gefeiert - da geht es schon weiter. Die Redaktion wirft einen Blick auf große Feste und Veranstaltungen, die bereits fest im Kalender markiert sind:

Januar

Der Januar startet zunächst einmal relativ gemütlich. Zwar gibt es diverse Theater-Angebote sowie das Sinfoniekonzert. Größte Veranstaltung dürfte aber wohl der bevorstehende Prinzenball am Freitag, 12. Januar, ab 18 Uhr in der Stadthalle werden. Organisator ist das Festkomitee Hagener Karneval.

Noch im ersten Monat des Jahres steht der Prinzenball in der Stadthalle an - hier ist ein Foto aus dem letzten Jahr zu sehen. Foto: Carl Berger

Februar

Der Februar steht traditionell ganz im Zeichen des Karnevals. Am Sonntag, 4. Februar, steht die Herrensitzung der KG Blau-Weiße Funken Hagen 1951 in der Stadthalle (ab 10 Uhr) auf dem Programm.

Nur wenige Tage später - von Donnerstag, 8. Februar bis Montag, 12. Februar - gibt es dann große Karnevalskirmes in der Hagener Innenstadt, bevor am 11. Feburar

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

Tausende Jecken zum Rosensonntagszug nach Boele Der Rosensonntagszug in Boele. Foto: Michael Kleinrensing

aufbrechen und sich am nächsten Tag das bunte Spektakel beim Rosenmontagszug durch die City anschauen (13.2).

Tausende Jecken werden auch dieses Jahr in Boele wieder feiern, wenn der Rosensonntagszug bevorsteht. Foto: Michael Kleinrensing / WP

März

Für den März können sich viele schon einmal zwei Termine vormerken. Der Dahler Bauernmarkt findet am 16. März - ein Samstag, 10 bis 18 Uhr - rund um die Bürgerhalle statt. Außerdem gibt es vom 30. März bis 7. April noch traditionell die große Osterkirmes auf dem Otto-Ackermann-Platz.

Bei der Eröffnung der letzten Osterkirmes auf dem Otto-Ackermann-Platz war richtig was los. Auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf viele Besucher. Foto: Alex Talash

April

Geplant sind bislang Blutspendetermine, ein Musical im Theater sowie ein Sinfoniekonzert. Bis jetzt sind noch keine großen Veranstaltungen bei der Stadt angemeldet.

Mai

Im Mai gibt es gleich zahlreiche Termine, die die Hagenerinnen und Hagener sich schon einmal in ihren Kalendern markieren können. Start ist direkt am 1. Mai mit dem Maifest in Elsey am Sparkassen-Parkplatz. Vom 2. Mai bis 5. Mai geht es direkt mit „Hagen blüht auf“ in der Innenstadt weiter.

Hagen blüht auf zieht etliche Menschen in die Innenstadt. Auch dieses Jahr soll das Fest wieder stattfinden. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Parallel startet am 4. Mai der Bauernmarkt in Hohenlimburg in der Innenstadt (organisiert von der Werbegemeinschaft), bevor am 11. Mai dann ein großes Kinder- und Jugendfestival im Volmepark mit Bühne mit Programmbeiträgen stattfinden soll.

Vom 17. bis 20. Mai können alle Sommer-Freunde dann ein wenig bei „Hagen karibisch“ auf Sand und bei Cocktails rund um den Ebert-Platz entspannen. Parallel findet das beliebte Weinfest an der Volme an den Rathaustreppen statt.

Urlaubsfeeling in der Heimat: Hagen Karibisch soll mit Sand und Cocktails Urlaubsgefühle auf dem Friedrich-Ebert-Platz ermöglichen Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Monat endet mit zwei weiteren Festen - vom 31. Mai bis 2. Juni steht das Siedlerfest im Fritz-Steinhoff-Park an, außerdem startet am 31. Mai der Werdringer Theatersommer am Wasserschloss (bis 13. Juni).

Juni

Auch zur Mitte des Jahres soll viel Programm geboten werden. Die Heidefreunde Boelerheide laden vom 7. bis 9 Juni zu ihrem Sommerfest am Festplatz im Hameckepark ein.

Bunt her geht es jedes Jahr auch beim Hasper Kirmeszug. Die Hasper Kirmes findet Mitte Juni statt. Foto: Alex Talash

In Haspe findet vom 14. bis 17. Juni zudem die große Kirmes rund um den Ernst-Meister-Platz statt. Der Kirmesumzug zieht am 15. Juni von Haspe nach Westerbauer.

Parallel dazu startet ein Jahreshöhepunkt, auf den sich bereits viele schon jetzt freuen dürften: die Europameisterschaft, die dieses Jahr in Deutschland ausgetragen wird. Vom 14. Juni bis 14. Juli ist bereits ein Public Viewing auf dem Elbersgelände angemeldet. Parallel dazu sollen die Spiele auch etwa im neuen Beachclub am Hengsteysee gezeigt werden, kündigte zuletzt Betreiber Mike Henning an.

Den Abschluss in diesem Monat bildet bislang am 22. Juni das „Vielfalt tut gut Festival“ im Dr. Ferdinand-David-Park mit Livemusik und Programm.

„Vielfalt tut gut“-Festival: Das Sommer-Open-Air lockte bereits im vergangenen Jahr in den Dr. Ferdinand-David-Park Foto: Alex Talash

Juli

Aufregend und sportlich weiter geht es im Hochsommer vom 5. bis 7. Juli dann mit dem 48. Fredi-Freiluftturnier rund um den Schulhof der Grundschule Emst und Turnhalle Fritz-Steinhoff-Park. Dort messen sich zahlreiche Basketball-Teams in verschiedenen Kategorien - abends gibt es dann Freiluft-Party auf dem Schulhof.

Beim Fredi-Freiluftturnier (ehemals BG Turnier) messen sich zahlreiche Mannschaften auf dem Freiplatz. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ebenfalls vom 5. bis 7. Juli geplant ist das Stadtfest Hohenlimburg in der Innenstadt, das jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Besucher lockt. Am 6. Juli (bis 14. August) startet außerdem der Muschelsalat, der wie jedes Jahr an wechselnden Orten (zum Beispiel Konzertmuschel Volkspark) den Zuschauern beste Unterhaltung bieten möchte. Am 11., 18. und 25. Juli ist zudem Elberssommer auf dem Elbershallen-Gelände angesagt.

Bekannte für seine besondere Atmosphäre: Der Muschelsalat soll auch in diesem Jahr Besuchern einiges bieten. Foto: Michael Kleinrensing / WP

August

Bis Mitte des Monats (1., 7., und 15. August) setzt sich die Reihe „Elberssommer“ auf dem Elbersgelände noch fort. Vom 1. bis 21. August ist zudem ein Kinderparadies unter dem Motto „Kids World Trumpf Hüpfburgenpark“ auf dem Otto-Ackermann-Platz geplant.

Richtig voll war es anlässlich des 25. Geburtstags des Springefestes vor dem Hagener Kino. Natürlich steigt auch dieses Jahr eine große Party. Foto: Alex Talash

Feierlustige kommen zudem vom 9. bis 11. August beim

Springefest Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

Springefest Feiern auf der Springe - das lassen sich viele Hagener am Wochenende nicht entgehen. Foto: Alex Talash

auf ihre Kosten und könne zur Livemusik unter freiem Himmel feiern.

Zudem gibt es im August noch zwei weitere Termine. So findet am 17. und 18. August das Dorffest in Elsey am Sparkassen-Parkplatz mit DJ und Liveband statt, am 23. und 24. August steigt dann noch das Schnurlos-Festival in Wehringhausen am Goldberg vor dem Bismarckturm.

Rückblick: Feuershow bei einem vergangenen Schnurlos Festival am Bismarckturm. Foto: Michael Kleinrensing / WP

September

Der September startet (6. bis 8.) traditionell mit dem Hasper Herbst freitags am Hüttenplatz (samstags und sonntags in der Innenstadt). Am 20. September ist in der Innenstadt ein „Fest zum Weltkindertag“ im Dr. Ferdinand-David-Park geplant und vom 20. bis 22. September wird die Lange Straße für den „Parking Day“ in Wehringhausen wieder zur autofreien Zone erklärt. Am 28. und 29. September steht dann noch der Bauernmarkt in der Hohenlimburger Innenstadt an.

Hat sich etabliert: Beim Parking Day auf der Lange Straße bekommen Fußgänger Vorrang. Entlang der Straße werden verschiedene Angebote gemacht. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Oktober

Mit Lederhose und Dirndl können sich die Hagener am 11. und 12. Oktober auf den Weg zur Stadthalle machen, wo wie in jedem Jahr das große Stadtanzeiger Oktoberfest stattfinden soll. Außerdem finden zum gleichen Termin (11. bis 13. Oktober) die Helfer Herbst- und Musiktage statt.

Bei den Helfer Herbst- und Musiktagen können Besucher im Festzelt zur Livemusik feiern. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Dahler Bauernmarkt bietet Besuchern dann am 12. Oktober eine schöne Möglichkeit zum Bummeln. Schaurig hingegen dürften zum Ende des Monats wieder diverse Grusel-Partys zu Halloween in der Stadt werden.

November

Was wäre der November ohne die schönen Sankt Martinsumzüge in der Stadt? Am 11. findet beispielsweise einer zwischen Johanniskirche und Ebert-Platz statt (und sicher an vielen anderen Stellen der Stadt).

Danach gibt es dann wieder Promi-Besuch - und zwar vom 15. bis 17. November beim „Eat my Shorts-Kurzfilmfestival“. Welche Stargäste dieses Jahr dabei sind - auf die Info müssen die gespannten Hagener jedoch noch warten.

Roter Teppich für die Star-Besucher: Schauspieler Claude-Oliver Rudolph und Christine Urspruch kamen letztes Jahr zum Eat-my-Shorts-Festival. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Im November starten auch die ersten Weihnachtsmärkte, beispielsweise in der Hagener Innenstadt, am Schloss Hohenlimburg, Freilichtmuseum oder im Volmetal.

Dezember

Der letzte Monat des Jahres wird wie üblich geprägt sein von den Weihnachtsmärkten oder Weihnachtskonzerten sowie Blau unterm Baum am 23. Dezember. Ein schöner Anlass für viele, die in ihrer Heimat auf ein warmes (oder kaltes) Getränk zusammenzukommen.

Friedliches Beisammensein: Bei Blau unterm Baum treffen alte Bekannte jedes Jahr aufeinander und in der City ist viel Betrieb. Foto: Alex Talash / Hagen

*Die Redaktion erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zumal zu diesem frühen Termin noch nicht alle Veranstaltungen angemeldet oder genehmigt sind.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen