Helfer und Retter Save the date: Großer Blaulicht-Tag in Hagen auf dem Höing

Hagen. Retter und Helfer stehen am 27. August im Mittelpunkt auf dem Otto-Ackermann-Platz in Hagen. Das ist das Programm.

Die Helfer der Polizei, der Feuerwehr, den Rettungs- und Hilfsdiensten und dem Katastrophenschutz – ihnen gebührt der Blaulicht-Tag am Sonntag, 27. August, 11 bis 17 Uhr, auf dem Otto -Ackermann - Platz. Ob Live-Vorführungen diverser Einsatzfahrzeuge oder die Demonstrationen derPolizeihunde- und Rettungshundestaffeln oder einfach nur das „Meet and Greet“ mit den stillen Helden Hagens, dies alles wird auf dem Höing geboten. Polizei, Zoll und Feuerwehr stellen sich zudem als Ausbilder und Arbeitgeber vor. Die Hilfsorganisationen zeigen, weswegen sich einehrenamtliches Engagement im Dienst der Mitmenschen so lohnt.

Besonderes Highlight für technisch Interessierte dürfte zudem die Ausstellung US-Amerikanischer Polizeifahrzeuge sein.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen