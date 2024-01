Schägerei in Hagen: Zwei Männer zerlegen ein Café

Hagen In Hagen kommt es in einem Café zu einer wilden Prügelei. Dabei kommt auch ein Kehrblech als Waffe zum Einsatz. Die Polizei ermittelt.

Zwei Männer haben bei einer wüsten Prügelei in der Innenstadt von Hagen ein Lokal weitestgehend zerlegt.

Eine Streifenwagenbesatzung habe am Montag Fahrt in der Körnerstraße aufgenommen - teilt die Polizei mit und macht damit durchaus eine gewisse Dramatik des Einsatzes deutlich. Am Einsatzort, so die Polizei weiter, habe die Beamten ein verwüstetes und mit Scherben übersätes Café erwartet sowie zwei Männer, 24 und 32 Jahre alt.

Besen, Kehrblech und Flaschen als Waffe

Der 32-Jährige hatte eine Platzwunde am Kopf davongetragen. Seine Lippe blutete. Der 24-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht.

Die Polizisten ermittelten, dass es gegen 23.45 Uhr zu einem Streit zwischen beiden Männern gekommen war. Über den Grund hierfür machten die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben. Vermutlich schlugen beide Männer anschließend unter anderem mit einem Kehrblech, einem Besen, Glasflaschen und einem Schild aufeinander ein.

32-Jähriger in Klinik gebracht

Auch weitere Personen, deren „Identitäten und genaue Handlungen“ noch nicht bekannt seien, mischten offenbar bei dem Geschehen mit. Der 32-Jährige wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige erhielt einen Platzverweis. Die Beamten legten eine Anzeige vor.

