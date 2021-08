Schaurig-schöne Gruselfilmmusik im Hagener Theater

Hagen. Was die Zuschauer der Sonderveranstaltung „Godzilla trifft Frankenstein“ im Hagener Theater erwartet und wie man Plastikschläuchen Musik entlockt.

„Godzilla trifft Frankenstein“ - schon der Titel lässt erahnen, dass es sich hierbei um kein „normales“ Konzert handelt. „Bestimmt nicht. Es ist schon ein bisschen verrückt, unser Sonderkonzert, mit dem wir in die philharmonische Saison starten“, sagt Joseph Trafton mit viel Begeisterung in der Stimme und ergänzt: „Es ist ein Mix aus Filmmusik und schrecklich-schaurigen Gestalten aus Film und Literatur.“

Der Hagener Generalmusikdirektor (GMD) dirigiert am Freitag, 27. August, seine Orchestermusiker auf der Hauptbühne, Tenor Richard van Gemert übernimmt den Gesangspart und spielt „Sonderinstrumente“, und Stefan Keim moderiert das gut einstündige Konzert mit Show-Touch.

Die Idee zu „Godzilla trifft Frankenstein“ stammt von Joseph Trafton, der spielerisch zeigen möchte, wie (auch klassische) Musik ganz eigene Welten eröffnen kann. Das Sonderkonzert ist zweigeteilt – im ersten Part steht Filmmusik, von den Orchestermusikern live gespielt, auf dem Programm, im zweiten wird das knapp halbstündige Hauptwerk „Frankenstein“ des österreichischen Komponisten und Kontrabassisten HK Gruber präsentiert.

1978 in Liverpool uraufgeführt

„Frankenstein“ wurde 1978 in Liverpool­ uraufgeführt, Solist war damals Gruber. Das Besondere an dem Stück? Die Musiker auf der Bühne entlocken Plastikschläuchen, Papiertüten, Autohupen und Metalldosen merkwürdige Töne. Und auch Solist Richard van Gemert lässt Lotusflöte und Mundsirene erklingen. „Bisher habe ich solche ,Sonderinstrumente’ nicht gespielt“, lacht der Chansonnier, und fügt an: „Es ist spannend, da man sich immer die Frage stellt: ,Triffst du mit dem Plastikschlauch oder der Autohupe auch tatsächlich den richtigen Ton?’.“

Die Gesangsparts – gespickt mit Flüstern, Kreischen, Brüllen und Husten – würden, unterstreicht van Gemert, eine unheimliche Range erfordern, „vom tiefen Bass bis zum hohen Tenor“.

Das Gruselprogramm wird eingeleitet mit Ausschnitten aus Filmmusiken, unter anderem aus den bekannten Filmen „Godzilla“, „King Kong“, „Gremlins“ und „Jurassic Park“.

Der 1943 in Wien geborene Komponist, Dirigent, Chansonnier und Kontrabassist HK Gruber ist einer der bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Musikszene Österreichs. Eines seiner populärsten Werke ist das 1976/77 entstandene Werk „Frankenstein".

Ziel ist es, den Zuhörern (natürlich angenehme) kalte Gruselschauer über den Rücken laufen zu lassen. Richard van Gemert schlüpft in diverse Rollen – Gnom, Riese, Vampir, Werwolf und Batman, „aber ich bin ein freundlicher Batman in Strumpfhosen“, lacht der Solist und ergänzt „Wir hatten bei Proben selten so viel Spaß wie im Vorfeld zu ,Godzilla trifft Frankenstein’“. Es werde allerdings kein Kostümspektakel auf der Bühne geben, „die Rollen sind musikalisch zu erkennen“.

Kuschelige Tiere verwandeln sich zu kleinen Monstern

Auch Trafton zählt die Tage bis Freitag: „Wir spielen in recht großer Orchesterbesetzung berühmte Kinomusik. Besonders freue ich mich auf den Part mit der ,Gremlins’-Musik. Die kuscheligen Tiere, die sich zu kleinen Monstern verwandeln, haben meine Kindheit begleitet.“

Und Richard van Gemert, selbst erklärter Kinofilmliebhaber? Der sieht in dem skurrilen Kultstück „Frankenstein“ das Bonbon des Abends, „weil mir die Musik zum Teil nicht vertraut, aber dennoch fantastisch ist“.

