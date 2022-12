Schiedsperson: Breckerfelder haben durchaus Lust zu streiten

Breckerfeld. Diverse Konflikte gibt es auch in Breckerfeld. So verhindern Ute Pietsch und Torsten Ehrentreich, dass jeder Streit gleich eskaliert.

Es sind zumeist die Klassiker: Der Baum, dessen Äste hinüber in Nachbars Garten reichen, die Lärmbelästigung auch mal durch Hund oder Hahn oder das Wasser, das nicht komplett in die Blumenkübel auf dem Balkon oberhalb fließt, sondern ständig hinabtropft. Torsten Ehrentreich, Schiedsperson in Breckerfeld, kennt diese Fälle. Und mit einem Augenzwinkern erklärt er: „Die Breckerfelder sind durchaus streitfreudig.“

Vielleicht ist auch das ein guter Grund dafür, dass Torsten Ehrentreich nicht mehr alleingelassen wird mit derlei Konflikten: Mit Ute Pietsch, lange Jahre Lehrerin an der Grundschule Breckerfeld und darüber hinaus engagierte Breckerfelderin, gibt es jetzt wieder eine zweite Schiedsperson an seiner Seite. Bereits im Sommer hat das Amtsgericht Schwelm ihre Berufung bestätigt.

Mehrere Bewerber um das Amt

„Dabei gab es durchaus mehrere Bewerber“, sagt Bürgermeister André Dahlhaus über das Ehrenamt. „Der Rat der Stadt hat sich letztlich für Ute Pietsch ausgesprochen. Wir sind froh, dass wir nun wieder eine zweite Schiedsperson haben.“

„Als Lehrerin hat man ja im Alltag durchaus auch mit Streitigkeiten zu tun“, erklärt Ute Pietsch die Gründe für ihr neuestes Engagement, „jahrelang war ich im Lehrerrat – auch da wurde mal gestritten. Dazu kommt, dass ich ja schon als Schöffin aktiv und von daher mit der Materie ein bisschen vertraut bin.“

Zwei Schiedsverfahren pro Jahr in Breckerfeld

Bis vor Gericht sollen aber möglichst wenig Breckerfelder Fälle kommen. Deshalb kümmern sich Torsten Ehrentreich und Ute Pietsch künftig bereits im Vorfeld um Konflikte. „Tatsächlich eingeleitete Schiedsverfahren gibt es rund zwei pro Jahr“, sagt Ehrentreich, „hinzu kommen die sogenannten Tür-und-Angel-Fälle.“

Konflikte, in denen eine der beteiligten Parteien sich an die Schiedsperson wendet, die wiederum dann die andere Seite anhört und versucht zu vermitteln. „Wir versuchen, möglichst viel im Vorfeld abzufangen“, berichtet Ehrentreich über einen ausgesprochen diplomatischen Ansatz. „Das Amtsgericht freut sich über jedes Verfahren, das nicht bei ihm landet. Wobei nach dreimaligem Ping-Pong-Spiel ein Grenze erreicht ist.“

Streithähne kommen immer wieder

Dabei unterscheidet das Recht nach obligatorischen Schiedsverfahren, bei denen ein Gericht einbezogen werden muss, und fakultativen. „Beispiel sind eingestellte Strafverfahren bei kleineren Körperverletzungen, bei denen die Staatsanwaltschaft einstellt, allerdings der Weg einer Zivilklage weiter gegeben ist“, erklärt Stefan Winkelmann, Vorsitzender des Bezirksverbands Hagen im Bund Deutscher Schiedsleute. „In solch einem Fall ist zuvor ein Schiedsverfahren nötig.“

Daneben gibt es im Schiedswesen Beteiligte, die quasi ein Abonnement abgeschlossen haben: „Es gibt einfach Menschen, die wollen streiten“, sagt Winkelmann, „beim ersten Mal geht es um den Überwuchs, beim zweiten Mal um einen nicht korrekt abgestellten gelben Sack oder das Auto, bei dem der Motor zu lange läuft.“

Richter orientiert sich nur an Fakten

Wichtig sei für die Schiedspersonen, den Beteiligten von vornherein deutlich zu machen, dass am Ende alle Beteiligte gewinnen können. „Bei der Vermittlung spielen auch Dinge eine Rolle, die vor Gericht keine Bedeutung haben“, verweist Winkelmann aus seiner Sicht auf einen Vorteil. „Ein Richter entscheidet am Ende allein aufgrund der Faktenlage. Das ist bei uns anders.“

Gelegentlich erzählt er auch die Geschichte vom Zauberzwerg: Der ist eingeklemmt unter einem Baumstamm, wird von einem Mann befreit, der nun wiederum einen Wunsch frei hat und sich 10 Millionen Euro auf das eigene Konto wünscht. „Geht klar“, sagt der Zwerg, „aber ich vergaß zu sagen, dass – was immer du dir wünscht – dein Nachbar das Doppelte erhält.“ Da denkt der Mann kurz nach und sagt: „Wenn das so ist, wünsche ich mir, auf einem Auge blind zu sein.“

