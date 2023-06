Einen Unfallfahrer hält die Polizei in Hagen für völlig fahruntauglich.

Polizei in Hagen Schild in Hagen umgefahren – Führerschein weg

Boele. Zu einem kuriosen Verkehrsunfall mit ungewöhnlichen Folgen ist es am Wochenende in Boele gekommen.

Die Polizei Hagen hat am Wochenende den Führerschein eines Autofahrers sichergestellt, nachdem dieser zuvor ein Verkehrsschild umgefahren hatte. Der 28-Jährige war zuvor am Samstag mit seinem Ford auf der Dortmunder Straße unterwegs und kollidierte dort aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Verkehrszeichen. Der Mann war gegen 15.30 Uhr an der A1-Autobahnabfahrt Hagen-Nord nach Boele abgebogen, von seiner Fahrspur abgekommen und auf eine Verkehrsinsel gefahren, auf der das Schild stand.

Auto landet auf Gegenfahrbahn

Beim Eintreffen der Polizei stand das Auto des 28-Jährigen auf der für den Gegenverkehr vorgesehenen Fahrspur. Das Verkehrszeichen war aus der Befestigung herausgebrochen. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Hageners, weil sie den Verdacht hatten, dass er grundsätzlich ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist. Außerdem gab es eine eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Freiwillige Drogen- sowie Atemalkoholtests verliefen derweil negativ. Der Sachschaden liegt bei etwa 600 Euro.

