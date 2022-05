Polizei Hagen Schildkröte am Gericht in Hagen entdeckt

Hagen. Einen ungewöhnlichen Fund übernimmt die Polizei am Hagener Gericht in ihre Obhut.

Eine herrenlose Schildkröte hat am Donnerstag gegen 17.15 Uhr ein Zeuge der Polizei in Hagen gemeldet. Das gepanzerte Tier befand sich mitten auf dem Parkplatz des Gerichts. Polizisten kamen zur Gerichtsstraße und nahmen das Reptil in sichere Verwahrung. Die Schildkröte wurde etwa eine Stunde später von einer Tierheimbereitschaft auf der Wache abgeholt. Hinweise auf den Besitzer der Schildkröte liegen bislang nicht vor.

+++ Auch lesenswert: Neuer Wohnraum für Mieter mit kleinem Geldbeutel +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen