Schisanowski und Purps sitzen für Hagen im Ruhrparlament

Statt Dietmar Thieser (Mitte/SPD) und Hans-Dieter Fischer (CDU) sitzen künftig aus Hagen Timo Schisanowski (SPD) und Christoph Purps (CDU) in der RVR-Verbandsversammlung in Essen.

Hagen. Während beim Gesamtresultat die SPD vorne liegt, schenkten die Hagener bevorzugt der CDU beim RVR das Vertrauen. Hier die Ergebnisse.

Mit den Chefs der beiden größten Hagener Parteien, Timo Schisanowski (SPD) und Christoph Purps (CDU), die sich bei der Kommunalwahl auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, ist Hagen künftig im Ruhrparlament, der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR), vertreten.

Das Ergebnis nach der Auszählung in allen 53 Städten und Gemeinden: Die SPD ist die stärkste Fraktion im neuen, direkt gewählten Ruhrparlament. Sie hat nach dem vorläufigen Ergebnis 29,38 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen und erhält 29 der insgesamt 91 Sitze. Mit 27,18 Prozent konnte die CDU die zweitmeisten Stimmen auf sich vereinen und kommt auf 27 Sitze. Drittstärkste Kraft werden die Grünen mit 20,32 Prozent und 20 Sitzen. Es folgen AFD (7,06 Prozent/7 Sitze), die Linke (4,11 Prozent/4 Sitze) und die FDP (3,69 Prozent/4 Sitze).

Die Wahlbeteiligung lag mit 47 Prozent leicht unter dem Wert der Kommunalwahlen in NRW (51,1 Prozent). In der Metropole Ruhr sind rund vier Millionen Menschen am 13. September wahlberechtigt gewesen. Insgesamt sechs Parteien gelingt somit bei der ersten Direktwahl der Einzug ins Ruhrparlament. Angetreten waren 21 Parteien und Wählergruppen. Für die Wahlen zur Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr galt eine Sperrklausel von 2,5 Prozent. Die konstituierende Sitzung der neuen RVR-Verbandsversammlung findet am 11. Dezember statt.

Grüne beim RVR viel stärker als in Hagen

Hier noch die wesentlichen Hagener Ergebnisse der Ruhrparlamentswahl: CDU: 27,7 Prozent, SPD: 25,7 Prozent, Grüne: 16,9 Prozent, AfD: 9,6 Prozent, FDP: 4,4 Prozent und Linke: 3,4 Prozent.

Der Regionalverband Ruhr mit Sitz in Essen ist die politisch administrative Klammer der Metropole Ruhr. Dazu gehören elf kreisfreie Städte und vier Kreise, zusammen 5,1 Millionen Menschen. Mit seinem breiten Spektrum regionaler Aufgaben dient er auf vielfältige Art dem Wohl des Ruhrgebiets. Eine der zentralen Aufgaben ist die Erarbeitung und Fortschreibung des Regionalplans Ruhr. Auf Handlungsfeldern wie Umwelt und Grüne Infrastruktur, Mobilität, Kultur, Tourismus und Freizeit, Bildung und Wissenschaft, Wirtschaft, Energie und Abfall agiert der Verband als Netzwerker, Impulsgeber, Projektträger und Stimme der Region.

Alle Ergebnisse unterwww.ruhrwahl.de