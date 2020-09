Bei den Arbeiten auf zwei Schulhöfen in Wehringhausen wurden Schlacken im Boden gefunden - unter anderem an der Emil-Schumacher-Grundschule

Schule Schlacken im Boden: Schulhofsanierungen in Hagen ausgebremst

Wehringhausen. Bei den Sanierungsarbeiten an zwei Schulen in Wehringhausen wurden Schlacken im Boden gefunden. Jetzt stockt die Sanierung. Der Hintergrund.

Die Sanierungsarbeiten auf den Schulhöfen der Janusz-Korczak-Schule und der Emil-Schumacher-Schule in Wehringhausen stocken: Bei den Bauarbeiten wurden Schadstoffe - sogenannte Schlacken - im Boden gefunden. Das bestätigte jetzt Stadtsprecherin Clara Treude im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie betont gleichzeitig aber auch: „Es geht keine Gefahr davon für Erwachsene oder Kinder aus, die auf dem Schulhof spielen.“ Durch den Fund der Altlasten verzögert sich allerdings die Fertigstellung der Bauarbeiten. Diese können vermutlich erst im kommenden Jahr fertiggestellt werden.

Termin für Abtransport erst 2021

Der Hintergrund des Funds sei eigentlich unspektakulär: „Bei Sanierungen von älteren Flächen stößt man häufiger auf dieses Problem. Früher wurde nicht darauf geachtet, ob der Boden mit Altlasten belastet ist, es gab nicht die gleichen Vorgaben wie heute“, erklärt Clara Treude. Die Sanierung der Schulhöfe soll fortgesetzt werden, wenn der belastete Boden auf eine Deponie abtransportiert wurde. „

Vermutlich wird das erst 2021 passieren“, so Treude weiter. Das habe den Hintergrund, dass man den abgetragenen Boden an der zuständigen Deponie nicht spontan anliefern könne, sondern mit Vorlaufzeit einen Termin festlegen müsse. Der restliche Boden, der im Anschluss auf den Schulhöfen verbleiben soll, werde im Anschluss an die Arbeiten wieder mit einem entsprechend Belag versiegelt.