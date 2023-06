Schläuche der Feuerwehr in Hohenlimburg aufgeschlitzt

Hohenlimburg. Warum tut ein Mensch so etwas? In Hohenlimburg wurden Schläuche der Feuerwehr Hagen mutwillig aufgeschlitzt. Der Schaden ist beträchtlich.

Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln: Ein unbekannter Täter hat mehrere Deichsperren der Feuerwehr Hagen beschädigt, mit denen verhindert werden sollte, dass Wohnhäuser überflutet werden. Die 47 Meter langen und mit Wasser gefüllte Schläuche hatten mehrere Einschnitte und Einstiche. „Die Schläuche sind aufgeschlitzt worden“, so Peter Thiele, Sprecher der Feuerwehr Hagen: „Es sieht aus, als habe jemand mit einem Messer reingestoßen und dann durchgezogen.“

Die Schläuche aus Kunststoff befanden sich in der Straße Nimmertal in Hohenlimburg. Sie waren am Donnerstag von der Feuerwehr in Anbetracht eines möglichen Starkregens vorsorglich ausgelegt worden, um zu verhindern, dass die unterhalb liegenden Wohngebäude und Firmen überflutet werden. Die großen Schläuche, die je 1000 Liter Wasser fassen können, sollten das Wasser eines Baches in seinem Bett halten bzw. so umleiten, dass es keinen Schaden anrichten konnte.

Schläuche nicht mehr zu gebrauchen

Das angekündigte Unwetter blieb vor Ort Gott sei Dank aus. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Kripo Hagen, die die Ermittlungen aufgenommen hat, bei 7500 Euro. „Die Schläuche sind nicht mehr brauchbar und müssen entsorgt werden“, so Feuerwehrsprecher Thiele: „Jetzt müssen wir neue Deichsperren anschaffen.“

Die Schläuche befanden sich in etwa auf Höhe der Firma Hüsecken Wire, die vor zwei Jahren, wie sich Geschäftsführer Peter Wallau erinnert, von der Jahrhundertflut massiv betroffen war: „Mittlerweile haben wir uns davon erholt.“

Trotzdem möchte das Unternehmen natürlich ebensowenig wie die übrigen Anrainer noch einmal eine solche Katastrophe erleben. Umso größer ist nun der Ärger über den Vandalismus.

Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331-9862066 bei der Polizei in Hagen zu melden.

