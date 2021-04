Schlagende Frau in Hagen von Polizei der Wohnung verwiesen

Altenhagen. Zehn Tage lang darf eine Frau (27) aus Hagen-Altenhagen nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Partner nicht in die Wohnung zurückkehren.

Meistens sind es gewalttätige Männer, die nach einem Ehestreit aus der Wohnung geworfen werden. Aber manchmal sind es auch die Frauen, die zuschlagen.

So bei einem Fall von häuslicher Gewalt am Sonntagabend in Altenhagen, wo eine junge Frau (27) mit ihrem 29-jährigen Lebenspartner in Streit geriet. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass seine Partnerin aus Eifersucht hysterisch geworden sei und ihm mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen habe. Er habe sich dann mit einem Schlag gewehrt und sei anschließend aus der gemeinsamen Wohnung geflüchtet.

Als die von dem Mann alarmierten Polizeibeamten eintrafen, gebärdete sich die Frau weiterhin ausgesprochen aggressiv. Daraufhin wurde sie von den Polizisten für zehn Tage der Wohnung verwiesen und erhielt ein Rückkehrverbot. Sie und ihr Partner wurden wegen wechselseitiger Körperverletzung angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.