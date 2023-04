Schlagstock-Attacke auf Busfahrer: Polizei fahndet mit Foto

Hagen. Ein junger Mann greift in Hagen einen Busfahrer mit einem Schlagstock an – er wird erheblich verletzt. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Ein Busfahrer ist von einem jungen Mann mit einem Schlagstock erheblich verletzt worden: Bereits am 9. Dezember griff der bislang unbekannte Täter den Fahrer des Linienbusses 515 abends (gegen 20.20 Uhr) unvermittelt an der Haltestelle Boeler Markt in Hagen an und schlug zu. Der Fahrer wurde dabei erheblich verletzt.

Polizei Hagen sucht Zeugen: Wer kennt diesen Mann?

Dieser Mann soll einen Busfahrer in Hagen mit einem Schlagstock angegriffen und verletzt haben. Foto: Polizei Hagen

Bislang gibt es keine Hinweise auf die Identität des Täters. Der Mann ist circa 1,60 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er hat dunkle Haare und eine schlanke Figur.

Die Polizei Hagen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fahndet nun mit einem Bild nach dem männlichen Täter.

Gesucht werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331/ 9862066 entgegen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen