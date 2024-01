Schlangen-Alarm in Hagen: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Wehringhausen An einem Fußgängerweg in Hagen-Wehringhausen entdecken Passanten eine große Schlange. Die Polizei kann das Tier einfangen:

Aufregung in der Augustastraße in Wehringhausen: Dort riefen am Mittwochabend Passanten bei der Polizei Hagen, weil sie am Fußgängerüberweg eine Schlange entdeckt hatten.

Polizei und Feuerwehr rückten umgehend aus. „Als wir eintrafen und das Tier uns gesehen hat, verschwand es in einem Erdloch und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Wir sind dann wieder abgerückt“, heißt es von der Feuerwehr-Leitstelle am Donnerstag. Die Kollegen von der Polizei waren dann erfolgreich: „Die Kollegen konnten sie letztlich mit einer Plastikbox einfangen und zur Wache bringen. Dort wurde sie später einem Kollegen des Umweltamtes übergeben“, erklärt Polizei-Sprecher Tim Sendler mit Blick auf den Einsatz.

Kornnattern sind nicht giftig - und ungefährlich

Schon auf der Wache habe man feststellen können, dass es sich offenbar um eine Kornnatter handelte - „also eine ungefährliche Schlange, sie ist nicht giftig“, so Sendler. Kornnattern erreichen eine Körperlänge von 1,20 bis 1,50 Meter und zählen zu den mittelgroßen Arten. Dass Polizei und Feuerwehr zu derartigen Einsätzen ausrücken, sei nichts Besonderes, heißt es von der Leitstelle der Feuerwehr. „Wir sind immer wieder bei Tiereinsätzen.“

In der Zwischenzeit habe der Besitzer ausfindig gemacht werden können, teilte eine Mitarbeiterin des Tierheims mit, das einen Suchaufruf gestartet hatte.

