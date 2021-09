Schlangenalarm in Breckerfeld: Reptil im Kellerschacht

Breckerfeld. Die Breckerfelder Feuerwehr hat am Montag an einem Wohnhaus eine Schlange geborgen und in der Natur wieder ausgesetzt.

Schlangenalarm am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr bei der Breckerfelder Feuerwehr: In der Kückelhauser Straße hatte ein Anwohner in einem Kellerschacht eine Schlange entdeckt. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld konnten das Reptil als eine harmlose, heimische, etwa 40 Zentimeter lange Ringelnatter identifizieren. Das Tier wurde geborgen und an einem geeigneten Ort wieder ausgesetzt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen