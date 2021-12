Schlangenlinien: Autofahrer in Hagen mit 2,1 Promille

Hagen. Einen betrunkenen Autofahrer zog die Polizei am Mittwochnachmittag in Hagen aus dem Verkehr. Er hatte 2,1 Promille im Blut.

Aufgrund eines defekten Rücklichtes und einer Fahrt in Schlangenlinien kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am Mittwoch einen Autofahrer in Hagen, der betrunken am Steuer saß.

Gegen 17 Uhr war der Hagener mit seinem BMW im Stadtteil Eckesey unterwegs. Er fuhr Schlangenlinien und nahm auch die Anhaltesignale der Beamten erst verspätet wahr.

Bei der Kontrolle war ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 35-Jährigen wahrnehmbar. Zudem reagierte er auf Fragen mit Verzögerung und versuchte, dem Gespräch auszuweichen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille.

Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein. Er erhielt darüber hinaus eine Anzeige.

