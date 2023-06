Archiv-Foto: Im Escape-Room in Hagen können Besucher gemeinsam Rätsel lösen.

Freizeittipp Schlechtes Wetter: Coole Indoor-Aktivitäten in Hagen

Hagen. Schlechtes Wetter? Die Redaktion hat 10 Tipps für coole Indoor-Aktivitäten in Hagen gesammelt. Mit Ideen für alle Altersklassen:

Nachdem wir in den letzten Wochen mit reichlich Sonnenschein beschenkt worden sind, soll es zum Wochenende wieder schlechter werden. Die Redaktion hat daher einige Tipps für Indoor-Aktivitäten für alle Altersklassen zusammengestellt:

1. Escape-Room

Der Live-Escape-Room in Hagen bietet Besuchern vier mitreißende Herausforderungen, in denen man als Team gegen die Zeit antreten muss. Gemeinsam muss man nach Hinweisen suchen und Lösungen erarbeiten. Nur mit Kreativität, Geschicklichkeit und logischem Verstand schafft man es, die Rätsel zu knacken (einige Missionen sind ab 14, einige ab 18 Jahren). Weitere Infos: www.exit-hagen.de.

2. Sprungwerk

„Sprung-Spaß trifft auf Fitness! Für jeden von 6-99 Jahren“, damit werben zumindest die Besitzer. Es gibt u.a. einen generationsübergreifenden Motorikspielplatz, eine Balancier-Fläche (Slackline), Basketball-Fläche, eine Schnipselgrube (zum Reinspringen), eine Wand zum Hochrennen bzw. -springen sowie eine 900 Quadratmeter große Sprungfläche. Weitere Infos: www.sprungwerk-hagen.de

3. Lenne-Arena

Indoor-Soccer, Beachvolleyball, Bubble-Ball (also gegeneinander antreten in aufblasbaren Körperkugeln), oder auch Geburtstage feiern: Sollte das Wetter es mal nicht stimmen, kann man auch in der Elseyer Straße sportlich werden.

Die Lennearena in Hohenlimburg von Außen Foto: Marcel Krombusch / Westfalenpost

4. Laser-Tag

Neben diversen kleinen Mini-Spielen (z.B. Billard, Dart) kann im Lasermaxx in Hohenlimburg gegeneinander mit Laserpistolen angetreten werden. Bis zu 20 Personen können zeitgleich in verschiedenen Spielmodi spielen. Weitere Infos: www.lasermaxx.info/hagen

Im Lasermaxx in Hohenlimburg kann man in Gruppen gegeneinander antreten. Foto: Kevin Kretzler / WP

5. Westfalenbad

Erholung gefällig? Wie wäre es dann mit einem Besuch in der Saunawelt im Westfalenbad. Abgesehen davon wartet auch ein Freizeit-Badebereich (mit neuer Attraktion: einem virtuellen Aquarium im Kinderbereich). Alle Infos: www.westfalenbad.de

Auch das Westfalenbad freut sich über Besucher. Foto: Michael Kleinrensing / WP

6. Paintball

Nichts für schwache Nerven, sondern für Action-Freunde: In der Färberstraße warten zwei spannende Themenfelder auf Paintball-Spieler. Spielen ist erst ab 18 Jahren möglich. Alle Infos: www.playpaintball.de

Auch in Hagen können Adrenalin-Freunde sich im Paintball ausprobieren (Symbolfoto). Foto: FUNKE Foto Services

7. Bunker Hagen

Im „Bunker“ finden Besucher eine der größten Ausstellungen zum deutschen zivilen Luftschutz im Zweiten Weltkrieg und erkunden die verlassenen Gänge dieses Bunker von 1940. Die interaktive Ausstellung lässt die Besucher das Leben der Schutzsuchenden nachspüren. Infos: www.bunker-hagen.de

Der Bunker Hagen an der Bergstraße. Foto: Michael Kleinrensing / WP

8. Der erste Kinobesuch

Das Cinestar bietet am Wochenende (Sonntag, 14.20 Uhr) wieder das beliebte Happy-Family-Kino an. Gezeigt wird: „Miraculous“. Eintritt: Kinder 8,50 Euro (bis 11), Eltern: 11,90 Euro. Wenn mindestens ein Erwachsener und ein Kind buchen, gibt es einen Rabatt. Infos unter www.cinestar.de

9. 3-D-Minigolf

Im Schwarzlicht Minigolf spielen – das geht bei „Golf n’ Glow“ in Hagen. Auf Besucher warten verschiedene Themenwelten und insgesamt 18 Bahnen

10. Und sonst so?

Diverse Museen oder auch das Stadttheater bieten zudem reichlich Auswahl für die Freizeitgestaltung. Am besten auf den jeweiligen Seiten informieren.

*Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen