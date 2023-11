Schlimme Bilder: Aber Vorhaller Palette kann weitermachen

Hagen Es brannte lichterloh im Nebenhaus und die Versorgungseinrichtung „Vorhaller Palette“ schien verloren. Doch jetzt gibt es Entwarnung

Nach dem ein Brand in einem Wohnhaus neben der Vorhaller Palette die wichtige Versorgungseinrichtung für bedürftige Menschen fast zerstört hätte, gibt die „Palette“ nun Entwarnung. „Die Situation hat sich deutlich entspannt“, erklärt Palette-Initiatorin Marianne Kerpal.

„Die Folgen des Brandes und des Löschwassers waren nicht so dramatisch, wie zunächst befürchtet. Es scheint, die Feuerwehr hat sehr gezielt gelöscht und nicht mehr Wasser verbraucht als erforderlich. Die Statik des Hauses hat keinen Schaden genommen. Bis auf die „Brand-Wohnung“ und das Büro der Vorhaller Palette ist das Gebäude wieder freigegeben“, so Kerpal.

Nur einige feuchte Stellen

Es gebe zwar angrenzend an das Büro einige feuchte Stellen an der Decke, aber die Funktion der Räume sei davon nicht beeinträchtigt. Wasser und Strom seien wieder angeschlossen und man hoffe, dass man ab nächster Woche auch wieder über Telefon und Internet verfüge. „Ab dem 25. November sind wir wieder für unsere Kunden da. Auch die Nikolausaktion am 5.Dezember kann wie geplant stattfinden“, so Kerpal.

Die Initiatorin weiter: „Zu unserer großen Erleichterung brauchen wir also nicht umzuziehen. Wir können in den Räumen weitermachen, wenn auch etwas beengt. Die Cafeteria, die von unseren Kunden bei schlechtem Wetter auch gerne als Wartebereich genutzt wird, werden wir vorübergehend schließen und dort ein improvisiertes Büro einrichten. So können wir über die Monate hinweg handlungsfähig bleiben, die es dauert, den zerstörten Büroraum zu trocknen, zu renovieren und neu einzurichten.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen