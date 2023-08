Schloss Spiele Hohenlimburg: 80-Jährige schwer verletzt

Eine Autofahrerin (79 ) erfasst in Hagen-Hohenlimburg eine alte Dame (80). Beide hatten sich wohl vorher die letzte Vorstellung „Der Name der Rose“ im Rahmen der Schlossspiele Hohenlimburg angeschaut.

Hagen-Hohenlimburg. Die Schlossspiele Hohenlimburg endeten gestern tragisch: Eine 79-Jährige erfasste mit ihrem Auto eine 80-Jährige. Das sagen die Veranstalter

Zu einem tragischen Zwischenfall kam es am gestrigen Abend (19. August) in Hagen-Hohenlimburg. Nachdem die letzte Vorstellung im Rahmen der 69. Hohenlimburger Schlossspiele beendet war, begaben sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Heimweg. Gegen 22.30 Uhr kam es zu dem „Verkehrsunfall mit Personenschaden“, wie es die Polizeileitstelle ausdrückt.

Intendant Dario Weberg war vor Ort

Dario Weberg, Intendant der Schlossspiele Hohenlimburg, kann zu dem Vorfall nicht viel sagen, nur soviel: „Eine unserer Zuschauerinnen hat wohl mit ihrem Auto eine andere Besucherin der Freiluft-Vorstellung angefahren. Die ältere Dame wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.“

Laut Informationen unserer Zeitung erfasste die 79-jährige Autofahrerin die 80-jährige Fußgängerin. Die 80-Jährige wurde offenbar noch einige Meter mitgeschleift, was die Polizei Hagen allerdings nicht bestätigt. „Rettungswagen und Feuerwehr waren im Einsatz, um der schwer verletzten Frau sofort zu helfen“, so die Leitstelle. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme kam es wegen der Rettungsarbeiten zu einem regelrechten Verkehrschaos am Schloss Hohenlimburg - die Polizei musste den Verkehr regeln.

Der Rettungswagen und die Polizei waren schnell zur Stelle. Foto: Alex Talash

Dario Weberg bedauert den Zwischenfall, „aber so etwas passiert leider“, so der Intendant. Kurz nach der letzten und ausverkauften Vorstellung des Open-Air-Stücks „Der Name der Rose“ habe er von dem Unfall gehört, „niemand konnte mehr vom Schloss runter bzw. dort hoch“.

Dario Weberg weiter: „Unsere Ersthelfer haben sich sofort um die alte Dame gekümmert, dann kam aber auch schnell der Rettungswagen und hat sie in ein Hospital gefahren.“

Carsten Kunz erkundigt sich nach Wohlbefinden der verletzten Frau

Carsten Kunz, Vorsitzender vom Freundeskreis Schlossspiele Hohenlimburg, war gestern Abend ebenfalls vor Ort. „Auch ich habe nur am Rande von dem Unfall auf dem alten Schlossweg etwas mitbekommen“, sagt Kunz und bedauert „den tragischen Abschluss des Abends“. „Ich habe mich heute morgen bei der Polizei nach dem Befinden der verletzten Frau erkundigt. Zum Glück ist die Dame nicht lebensgefährlich verletzt“, so Carsten Kunz.

Am heutigen Sonntag, 20. August, findet die letzte Vorstellung der 69. Schlossspiele Hohenlimburg statt – von 11 bis 14 Uhr wird Jazz auf dem Schloss geboten.

