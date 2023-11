Schloss Hohenlimburg: Hier alle Infos zum Weihnachtsmarkt

Hohenlimburg. Rund 60 Aussteller sind für den Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg angekündigt. Warum es neben Deko und Schmuck auch Matratzen gibt:

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg öffnet am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende seine Pforten. Insgesamt werden rund 60 Aussteller über die Wochenenden erwartet. Dazu gibt es ein breites kulinarisches Angebot, von Reibekuchen, Grünkohl und Bratwurst über Käsespezialitäten und Antipasti bis zu Marmeladen, Likören und Whiskey.

Bekannte Gesichter

Zur 19. Auflage des Marktes haben sich wieder bekannte Gesichter wie der Bürgerverein Wesselbach angekündigt, der auf dem Markt seit Jahren seinen weißen Glühwein ausschenkt. Auch die Biologische Station ist wieder dabei sowie die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Hohenlimburg, die Waffeln verkaufen, um Geld für ihren Abiball zu sammeln.

Orthopädische Matratzen

Bei den Händlern setzt das Fürstenhaus in diesem Jahr nicht nur auf das bekannte Angebot rund um handgefertigte Deko, Schmuck und Accessoires. So können Besucher im Schloss diesmal auch Aussteller antreffen, die orthopädische Matratzen und Hautanalysen anbieten. Wie passt das zu einem Weihnachtsmarkt?

Sehr gut, meint Wolfgang Meinardi, der mit Schlossverwalterin Mechthild Schubert in diesem Jahr erstmals an dem Konzept für den Markt mitgewirkt hat. „Solche Angebote haben wir bei den Besuchen auf Gartenfesten in verschiedenen Schlössern als interessant empfunden“, sagt Menardi.

Auch Brautmode dabei

Denn neben klassischen Marktprodukten zum Mitnehmen nutzten manche Aussteller die Märkte inzwischen auch wie eine Messe, bei der sie Besuchern Produkte zeigen, die dann online bestellt werden können. „Wir wollen mit solchen Angeboten auch neue Akzente für den Markt auf Schloss Hohenlimburg setzen.“ Erstmals wird in diesem Jahr zudem das Brautmodengeschäft „Kurvenschön“ aus Hohenlimburg seine Kollektion im Schloss präsentieren.

Vorbereitungen für Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg laufen: (von links) Schlossherr Maximilian und Marissa zu Bentheim-Tecklenburg mit Wolfgang Meinardi und Mechthild Schubert. Foto: Marcel Krombusch

Künstler stellt aus

Neben dem Verkauf steht an den drei Wochenenden ein breites Rahmenprogramm. So wird der Künstler Bernd Röttgers im Neuen Palas seine Bilder und Illustrationen ausstellen. Röttgers ist in Hohenlimburg aufgewachsen und lebt in Bochum, sein Bilder setzen sich künstlerisch mit der Heimat zwischen Ruhrpott und Westfalen auseinander.

Musik und Kinderprogramm

Darüber hinaus gibt es weihnachtliche Live-Musik im Schlosshof mit Geige, Gesang und Piano von verschiedenen Künstlern und am dritten Adventswochenende ein Weihnachts-Mitmachssingen. Für Kinder wird neben Malen, Basteln und Schminken auch Stockbrot angeboten. Außerdem hat sich ein Märchenerzähler angekündigt und für den 9. Dezember das Hagener Jugendtheater Lutz mit dem Theaterschiff „Santa Luzia“.

Erwachsenen Besucher bietet Schlossführer Rainer Scholz derweil an den drei Adventssonntagen Führungen durch Schloss Hohenlimburg an – die „Schwarzen Hand“ inklusive.

Weniger Aussteller im Vorjahr

Bis zu 15.000 Besucher hat der Weihnachtsmarkt in den Jahren vor der Pandemie auf den Schlossberg gelockt, beziffert das Fürstenhaus zu Bentheim-Tecklenburg. Im Vorjahr gab es angesichts der Pandemie eine abgespeckte Version mit deutlich weniger Ausstellern. „In diesem Jahr wollen wir aber wieder durchstarten“, hofft Schlossherr Maximilian zu Bentheim-Tecklenburg auf viel Zulauf.

8 Euro für Erwachsene

Der Eintritt für den Markt kostet 8 Euro für Erwachsene. Kinder ab 7 Jahren zahlen 4 Euro und 7 Euro Eintritt müssen Schüler und Studenten bezahlen.

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg findet vom 1. bis 3. Dezember, vom 8. bis 10. Dezember und vom 15. bis 17 Dezember statt. Geöffnet ist freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 19 Uhr. Ein Pendelbus fährt alle 15 Minuten zwischen Bahnhof Hohenlimburg und Schloss. Ausgewiesene Parkplätze gibt es an den Wochenenden bei Bilstein im Weinhof.

