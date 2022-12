Schloss Hohenlimburg: Weihnachtsmärktchen am Wochenende

Hohenlimburg. Am vierten Adventswochenende endet das „Weihnachtsmärktchen“ auf Schloss Hohenlimburg. Noch bis Sonntag hat der Markt geöffnet:

Am vierten Adventswochenende endet das Weihnachts-Märktchen auf Schloss Hohenlimburg. Am heutigen Freitag, 16. Dezember, sowie am Samstag und Sonntag haben Interessierte die Gelegenheit, den Markt im Schloss zu erkunden.

Kunsthandwerk und Kulinarik

Geboten werden verschiedene Stände mit Kunsthandwerk, Dekorationen und Kulinarik. Angeboten werden unter anderem Schmuck, Weihnachtsdekorationen sowie Strickwaren und Accessoires wie etwa Wärmflaschen. Darüber hinaus gibt es Stände, die mit süßen und herzhaften Speisen und Getränken aufwarten, von Grünkohl und Käsespätzle bis zu Glühbier und Glühwein.

Verschiedene Stände sind zum Weihnachtsmärktchen auf Schloss Hohenlimburg aufgebaut. Foto: Deborah Krockhaus

Parkplätze auf Bilstein-Gelände

Die Straße hoch auf den Schlossberg ist für Autos gesperrt. Parkplätze für Besucher stehen auf dem Bilstein-Gelände im Weinhof zur Verfügung. Ein kostenloser Pendelbus fährt alle 30 Minuten vom Bahnhof Hohenlimburg hoch zum Schloss.

Die Öffnungszeiten

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Freitag, 16. Dezember, von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am vierten Adventssonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro und für Kinder 3 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Am Samstag und Sonntag zahlen Kinder zwischen 12 Uhr und 13 Uhr einen ermäßigten Eintritt von 2 Euro.

Karten für das „Weihnachtsmärktchen“ gibt es zu den Öffnungszeiten jeweils am Eingang des Schlosses.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen