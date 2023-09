Schloss-Spiele Hohenlimburg: Frau nach Unfall gestorben

Hohenlimburg. Nach dem Unfall bei den Schloss-Spielen Hohenlimburg erlag die betroffene Fußgängerin ihren Verletzungen. Der Veranstalter ist geschockt:

Die Fußgängerin, die nach dem Besuch der Schloss-Spiele auf dem Parkplatz von einem Auto erfasst wurde, erlag nun ihren Verletzungen. Die 80-Jährige verstarb am Sonntag in einem Hagener Krankenhaus, so die Polizei in einer Mitteilung.

Auf Heimweg angefahren

Die Frau hatte sich am 19. August die letzte Aufführung des Krimi-Dramas „Der Name der Rose“ bei den Schloss Spielen auf Schloss Hohenlimburg angeschaut. Nach der Veranstaltung war sie gegen 22.30 Uhr nachts auf dem Schloss-Parkplatz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Fahrerin war um die Kurve zum Alten Schloßweg gefahren und hatte dabei die 80-jährige Fußgängerin übersehen und erfasst.

Fahrerin angetrunken

Die Fahrerin des Wagens war 93 Jahre alt und hatte laut Polizei einen Atemalkoholwert von über 0,4 Promille. Nach dem tragischen Unfall reagierten Ersthelfer schnell und halfen, das Auto anzuheben, um die unter dem Fahrzeug eingeklemmte Hagenerin zu befreien. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. Hier gebe es aktuell keine neuen Erkenntnisse, so Tim Sendler, Sprecher Polizei Hagen, auf Anfrage. In erster Meldung zu dem Unfall hieß es noch seitens der Polizei, die Frau sei nicht lebensgefährlich verletzt worden. Doch innere Verletzungen seien nicht immer direkt erkennbar, so Sendler.

Mehr als 5000 Besucher

Die Schloss Spiele finden alljährlich im Sommer auf Schloss Hohenlimburg statt. Mehr als 5.000 Besucher kamen dieses Jahr zu den Veranstaltungen rund um Theater, Konzerte und Kabarett in den Schlosshof.

Nach dem Tod der Besucherin gibt sich der Vorsitzende des Freundeskreis Schloss-Spiele, Carsten Kunz, geschockt. „Es tut uns unendlich leid“, sagt Kunz und spricht den Angehörigen sein Beileid aus.

